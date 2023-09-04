Ticaret Bakanlığı: "İhracatımız, Ağustos ayında yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, tarihin en yüksek Ağustos...

Ticaret Bakanlığı: "İhracatımız, Ağustos ayında yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, tarihin en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaşılmış ve ihracatta önemli sektörlerimiz de sekiz aylık performans gücünü korumuş bulunmaktadır.