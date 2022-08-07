Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Haberler

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Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 675 firma için izin belgesi düzenledi.

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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 675 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 10 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 23 oldu. Söz konusu ayda 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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