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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 87 araç ele geçirildi

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Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi. Mersin'de kaçakçılıkla mücadele amacıyla yapılan operasyonda 72 elektrikli araca el konuldu. Edirne'de ise turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, başka eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araca el konuldu.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen, parçalanıp, şase ve plakası değiştirilerek kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

Böylece, iki operasyonda usulsüz işlemlerle ülkeye sokulmak istenen 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kaçakçılıkla Mücadele Ticaret Bakanlığı Türkiye Edirne Mersin Güvenlik Ekonomi Güncel Haberler

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