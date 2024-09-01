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Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, KARADENİZBİRLİK'in Çiftçi ve Üreticiye Destek Çalışmalarını Övdü

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Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (KARADENİZBİRLİK) önemine değinerek, çiftçi ve üreticiye destek olacaklarını belirtti. Şener, Samsun'un Havza ilçesinde KARADENİZBİRLİK yöneticileriyle bir araya geldi.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (KARADENİZBİRLİK) önemine değinerek, "KARADENİZBİRLİK her zaman çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak her zaman kooperatiflerimize ve dolayısıyla çiftçimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin farklı illerinde inceleme, temas ve saha gezilerinde bulunan Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ve beraberindeki heyet, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti. Şener ve beraberindekiler burada genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) yöneticileri ile bir araya geldi.

Genel Müdür Taha Enes Şener, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, Kooperatifler Daire Başkanı Gözde Ayanoğlu, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve Çiğdem Çatalbaş'tan oluşan heyet ile birlikte Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret etti. Taha Enes Şener ve beraberindekiler burada KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, Genel Müdürü Ünal Eraslan, Kooperatif Daire Başkanı Sedat Ergin, Başkan Vekili Fahri Şahin, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Bakanı Mehmet Tural, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi.

Ayçiçeği üretimine destek

Heyet, kooperatifte incelemelerde bulunarak KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Eraslan'dan bilgi aldı. Genel Müdür Ünal Eraslan, birlik olarak her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek, "Bölgemizde ayçiçeği üreticimize desteklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladık. Açıklanan fiyat çiftçimizi piyasa şartlarında diri tutacak bir fiyattır. Öte yandan modern tesislerimiz ve Birliğimiz imkanları için çiftçilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"KARADENİZBİRLİK bölge için önemli"

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener daha sonra Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde ayçiçeği alım çalışmalarını yerinde inceledi ve burada ürün teslim eden kooperatif üyeleri ile sohbet etti. Şener, "Bugün burada bir kez daha KARADENİZBİRLİK'in bölge için ne kadar önemli bir kuruluş olduğunu gördük. KARADENİZBİRLİK her zaman çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak her zaman kooperatiflerimize ve dolayısıyla çiftçimize destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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