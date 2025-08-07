Ticaret Bakanlığı, 331 Bin Firmayı Denetledi, 1.751 Milyar Lira Cezaya İmza Attı

Ticaret Bakanlığı, yılın 7 ayında yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürünü denetleyerek 1 milyar 751 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri sekteye uğratacak ve tüketicilerin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerince yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından fahiş fiyat, stokçuluk, emlak, otomotiv, kuyumculuk alanlarında yapılan denetimlerde, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 68 bin 448 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 792 kişiye 713 milyon 533 bin 626 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Denetim konularına göre uygulanan para cezalarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Fahiş fiyat denetimlerinde 254 milyon 574 bin 435 lira, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 16 milyon 700 bin lira, emlak sektörü denetimlerinde 46 milyon 473 bin 142 lira, otomotiv sektörü denetimlerinde 85 milyon 720 bin 939 lira ceza uygulandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamda temmuz ayında 9 bin 440 firmanın denetlendiği ve 482 firmaya 70,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"1277 gerçek ve tüzel kişiye 357 milyon 295 bin 763 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetim başlıklarına göre, tüketici sözleşmeleri için (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış vb.) 170 milyon 473 bin 48 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalar için 156 milyon 856 bin 697 lira ve ürün güvenliği (piyasa gözetimi) için 29 milyon 966 bin 18 lira ceza kesildi."

Açıklamada, temmuz ayında da 3 bin 65 firmanın denetlendiği ve 188 firmaya 68,2 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

81 ilde 244 bin 381 firma denetlendi

Bakanlığın 81 il ticaret müdürlükleri tarafından bu yılın 7 ayında 244 bin 381 firmanın denetlendiği ve aykırılık tespit edilen 51 bin 877 firmaya 681 milyon 133 bin 105 lira idari para cezası uygulandığının aktarıldığı açıklamada, "İstanbul'da 6 milyon 79 bin 515 ürün denetlenmiş ve 134 bin 45 ürüne 457 milyon 695 bin 545 lira ceza kesilmiştir. Ankara'da 3 milyon 605 bin 562, Antalya'da 2 milyon 962 bin 414 ürün denetlenmiştir. Temmuz ayı özelinde de 31 bin 221 firma ve 2,7 milyon ürün denetlenmiş, 5 bin 485 firmaya 64,9 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yılın 7 ayında yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlediği, bu denetimler sonucunda 1 milyar 751 milyon lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Rekabet Kurumundan 7 ayda 5,8 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu tarafından 2024 yılı genelinde 223 firmaya 7 milyar 725 milyon 500 bin 58 lira ceza uygulandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yılın 7 ayında da 168 firmaya 5 milyar 845 milyon 704 bin 501 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ceza uygulanan sektörler arasında başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler yer almıştır. Bakanlık olarak önceliğimiz, enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları, stokçuluk, haksız ticari eylemlerle mücadele çerçevesinde tüketicilerimizin huzurunu ve refahını korumaktır. Bu doğrultuda, ülkemiz ekonomisinin sağlıklı işleyişini temin etmek ve iç piyasa dengesini muhafaza etmek amacıyla, denetimlerimiz tavizsiz şekilde sürecektir."