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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yayıncılık Nükleer Silaha Dönüşmüş Durumda

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, medya dünyasında dijitalleşme ile birlikte çılgınca bir değişim ve rekabet rüzgarı estiğini belirterek, yayıncılığın prensiplerinin ayaklar altına alındığını ve yayıncılığın nükleer silaha dönüştüğünü söyledi. Bolat, Yeni Şafak gazetesinin 30. yıl dönümü programında konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, medya dünyasında dijitalleşme ile birlikte çılgınca bir değişim ve rekabet rüzgarı estiğini belirterek,"Yayıncılık prensipleri ayaklar altına alınmakta, yayıncılık adeta bir nükleer silaha dönüşmüş durumdadır." dedi.

Yeni Şafak gazetesi tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programında konuşan Ömer Bolat, 23 yıl boyunca Albayrak Medya Grubu'nda görev yaptığını ifade ederek, 30. yıl dönümü programı vesilesiyle mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yayım hayatını 30 yıldır sürdüren Yeni Şafak gazetesinin, Türkiye için mücadele edenlerin sesi olduğunu ve "Türkiye'nin Birikimi" sıfatını hak ettiğini dile getiren Bolat, Yeni Şafak'ın yalnızca bir gazete olmadığını, dergi ve kitaplarıyla, dijital ve internet yayınlarıyla, televizyonuyla bir medya grubu olduğunu söyledi.

Bolat, medya dünyasında dijitalleşme ile birlikte çılgınca bir değişim ve rekabet rüzgarı estiğini kaydederek,"Yayıncılık prensipleri ayaklar altına alınmakta, yayıncılık adeta bir nükleer silaha dönüşmüş durumdadır. İşte böyle bir ortamda, Yeni Şafak ailesi, Türkiye'de ve İslam dünyasında hakkın ve adaletin, doğrunun, haklının, iyinin mücadelesini vererek bugünlere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Gazetenin Ocak 1995'te Fatih'te bir apartman dairesinde yayın hayatına başladığını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Gazete, Mayıs 1998'den bu yana Albayrak ailesinin yönetiminde Türkiye'nin birikimi olmaya devam ediyor. Ben de bu ocakta, 23 yıl boyunca sizlerle beraber ülkem için, halkımız için, değerlerimiz için bu kutlu mücadelenin bir neferi olmaya gayret ettim. Yeni Şafak bugün Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde olmak üzere 5 dilde yayın yapan çok müstesna bir yayın kuruluşudur. Yeni Şafak'ta görev almış usta yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri, yöneticiler, yazarlar, muhabirler, idareciler, tüm çalışan arkadaşlar, Yeni Şafak'a çok büyük katkılar yapmışlardır. Bugün medya, siyaset, iş ve akademi dünyasında görev yapan, geçmişte Yeni Şafak'ta yetişmiş, çalışmış çok sayıda yönetici bulunmaktadır. Bu anlamda Yeni Şafak, bir okul, bir ocak, bir çınar olma fonksiyonunu başarıyla göstermiştir."

"Yeni Şafak'ın 30 yıllık birikimi, Türkiye'nin de hikayesidir"

Ömer Bolat, Yeni Şafak'ın, 30 yıl boyunca yöneticileri ve çalışanları değişmiş olsa bile hiçbir zaman ruhunu ve değerlerini kaybetmediğini belirterek, "İşte Yeni Şafak'ın, bugünlere başarıyla ulaşmasını sağlayan da bu ruhtur, değerleridir, çizgisidir. Bu ruh ve değerler, Yeni Şafak'ın Türkiye'mize, halkımıza yüce inancımıza, temel haklar ve hürriyetlere olan bağlılığı ve bayraktarlığını yapmasından kaynaklanmaktadır. Yeni Şafak'ın 30 yıllık birikimi, Türkiye'nin de hikayesidir." diye konuştu.

Yeni Şafak'ın son 30 yılda Türkiye'de yaşanan en önemli olayları başarıyla yansıttığını ifade eden Bolat, bütün olaylar ve gelişmeler karşısında gazetenin halkın, ülkenin ve İslam dünyasının yanında yer aldığını, haysiyetli bir duruş sergilediğini söyledi.

Gazetenin gündemleriyle ve manşetleriyle çok etkili olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Yeni Şafak, birçok olumsuzlukların önlenmesini de sağladı. Yeni Şafak iyilikten yana oldu, kötülüğü bertaraf etmeye çalıştı. Gazetenin prensibi, düsturu; 'Halkımız, Türkiye'miz ve yüce inancımız için iyi olan her şey, Yeni Şafak için de iyidir.' olmuştur. Baskı ve zulüm dönemlerinde, 28 Şubat'ın yıkıcı ortamında, hürriyetlerin, hakların ve mazlumların sesi olarak, başka yerde yazmalarına müsaade edilmeyen, baskı altındaki kalemler ve okurlar için de adeta fırtınalı sularda bir liman ve sığınak olma fonksiyonunu Yeni Şafak göstermiştir."

Bolat, Yeni Şafak'ın 30. yıla ulaşırken, geride çok büyük emek, alın teri, akıl teri ve fedakarlık bulunduğunu ifade ederek, 30 yıllık tarihçede Yeni Şafak ailesinden hayata veda edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Yeni Şafak Ömer Bolat Türkiye Medya Politika Ekonomi Güncel Haberler

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