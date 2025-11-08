Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'Rize STK Buluşması'na katıldı Açıklaması

Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 14. Rize Tanıtım Günleri'nin bütün İstanbullulara açık olduğunu belirterek, "Program, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde büyük bir halk buluşması şeklinde yapılıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 14. Rize Tanıtım Günleri'nin bütün İstanbullulara açık olduğunu belirterek, "Program, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde büyük bir halk buluşması şeklinde yapılıyor." dedi.

Bakan Bolat, Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 14. Rize Tanıtım Günleri kapsamından gerçekleştirilen "Rize STK Buluşması"na iştirak etti.

Rize'de bulunan ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret eden Bolat'a Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ve Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Başkanı Hasan Basça eşlik etti.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bolat, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bolat, devletin ilgili kurumlarının gerekli soruşturmayı yapacağını belirterek, "İlgili bakanlıklarımız olay yerinde incelemeyi başlattı. Bundan sonra da bu tür olayların olmaması için elimizden gelenleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliği konularının önemine dikkati çeken Bolat, kimyasal maddelerin, parlayıcı ve yanıcı maddeler olduğunu, olayla ilgili tahkikatların yapılarak raporlandırılacağını bildirdi. Bolat, böyle bir olayın bir daha tekerrür etmemesini diledi.

"Bütün İstanbullulara açık olan bir programdayız"

Bakan Bolat, Türkiye'nin farklı gelenek ve kültürleri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Bolat, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yapılan il tanıtım günlerinin, o şehirlerin ürün, eser ve gastronomisinin tanıtımı için önemine işaret ederek, "Rize'den gelenlerin organize ettiği ve bütün İstanbullulara açık olan bir programdayız. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde büyük bir halk buluşması şeklinde yapılıyor." dedi.

Bolat, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiğini anımsattı.

Türkiye'nin bütün illerinin millet bahçesi ile donatıldığını ifade eden Bolat, "Cumhurbaşkanımız 2018 seçimlerine girerken, Türkiye'deki yeşil alan, dinlenme alanları ve sosyal tesisleri, halkımıza sunma çerçevesinde kısa bir sürede 315'inci millet bahçesi olarak burası açıldı. Daha da gerçekleşecek. Bütün vatandaşlarımızın faydalanmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin il buluşmasına ev sahipliği yaptığını ve ilerleyen zamanlarda da bunun süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
