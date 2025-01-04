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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuştu Açıklaması

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti." dedi.

Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek buradaki tampon bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra sınır kapısı önündeki sivil toplum kuruluşlarına ait yardım araçlarını ve yapılan hizmetleri inceleyen Bolat, ülkesine geçiş için sınır kapısı önünde bekleyen Suriyelileri de selamladı.

Burada açıklamalarda bulunan Bolat, 8 Aralık 2024'te Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcının gerçekleştiğini söyledi.

Bolat, 13 yıl kadar süren iç savaştan sonra Suriye'de artık yeni bir yönetimin olduğunu, devlet kuruluşları ve kurumlarının yeniden oluşturulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye olarak 910 kilometre sınırımız olan ve çok tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik bağlarımız olan Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönem başlamış oluyor. Bu çerçevede bizim 910 kilometrelik sınırlarımız içinde şu anda işler olan 8 gümrük kapımız, müdürlüğümüz var ve bunun 3 tanesi Hatay vilayetimizde. Hatay ve şu anda bulunduğumuz Cilvegözü, Türkiye'nin başta Suriye'ye ve Orta Doğu'ya, körfeze açılan en önemli geçiş kapısı, noktasıydı. Yeni dönemde, Suriye yeni yönetimi ile de yakından çalışarak bu Türkiye-Suriye arasındaki geçişleri ve Orta Doğu'ya giden bu önemli uluslararası kara yolu geçişini çok daha işler, etkin hale getirmek istiyoruz."

Bu çerçevede 8 Aralık'tan sonra Ticaret Bakanlığı olarak, bakan yardımcıları ve gümrük müdürlüğü yöneticileriyle bölgede incelemeler yaptıklarını dile getiren Bolat, ihtiyaçları tespit ettiklerini ve yapılacak işleri de yerinde gördüklerini ifade etti.

Bolat, kısa dönem içinde Türkiye'nin Suriye ile olan gümrük kapılarında ilave personel ve donanım takviyeleri yaptıklarını belirterek, "Yayladağı Gümrük Kapısı hizmete açıldı, şimdilik yolcu geçişi için ama önümüzdeki süreçte de ticari geçiş için de söz konusu olabilecek. Cilvegözü en önemli gümrük kapımız noktasında Suriye'yle, buradaki şartların iyileştirilmesi, genişletilme çalışmaları büyük önem taşıyor. Burada yerinde yaptığımız tespitler sonucunda inşallah faaliyetleri hızlıca başlatacağız." diye konuştu.

Geri dönüşlerin de hızlanmaya başladığının altını çizen Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geri dönüşlerin hızlanması da yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Burada yolcu geçişleri için iyileştirme çalışmaları hızlanacak. Aynı şekilde Yayladağı Gümrük Kapısı'nda ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda da çok sayıda iyileştirmeler yapacağız. Gerekli bütçe ayrılmaları buralara gönderiliyor, birlikte yakın iş birliği içinde inşallah Türkiye ile Suriye arasındaki geçiş noktalarında her türlü modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek."

Bakan Bolat, iç savaş öncesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nın modernize edildiğini ve çok önemli geçiş noktası olduğunu hatırlattı.

Yeni dönemde Türkiye-Suriye arasında ticaret, yatırım, yeniden imar çalışmalarında çok büyük bir ulaşım trafiği olacağını dile getiren Bolat, "Ülke olarak hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve hızlandırıyoruz. İhtiyaçlar ve yapılacak işler noktasındaki buradan aldığımız bilgiler ve önerileri en kısa sürede Ankara'da hükümet düzeyinde ele alacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, bakanlık olarak Suriye konusunda bir masa kurduklarını ve bu masa düzeyinde çalışmaların koordine edildiğini vurguladı.

Bolat, "En öncelikli konularımız arasında Suriye ile ticaret, gümrük rejimi, yeni ticaret rejimi ve yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, yeniden imar gibi çalışmalar gündemimizin birinci sırasında yer alacak." diye konuştu.

"40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti"

Ülkesine geçiş yapan Suriyelilerin sayısına ilişkin soruya da Bolat, bu sabah Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi aldığını belirerek, şu yanıtı verdi:

"Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti. Biliyorsunuz tabii orada şartları görmek istiyorlar önce. Türkiye'de okullarda çocukları okuyanlar var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme, şartları oluşturma anlamında üç kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin hızlanmasını sağlayacaktır."

Bakan Bolat, bakanlık olarak 24 Aralık'ta genelge yayınladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gümrüklerdeki geçişlerde ev eşyalarını, otomobillerini, ziynet eşyası noktasında ve geri götürebilecekleri nakit para anlamında bu genelgeyle de geri dönüşler noktasında Türkiye'de misafir konumunda olan Suriyeli göçmenleri rahatlattık. Bu genelgeyle beraber artık rahatlıkla burada görebildiğiniz gibi ev eşyalarını, arabalarını da alarak yanlarında kendi ülkelerine geçebiliyorlar."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Ekonomi
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