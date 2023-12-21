Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'da resmi temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı'nı (KOBİA) ziyaret etti, Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü ve Azerbaycan ziyaretimiz kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Heyeti ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Bolat, KOBİA ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ziyaretimiz kapsamında, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı'nı (KOBİA) ziyaret ettik. İki devlet, tek millet anlayışıyla sevgi ve muhabbet beslediğimiz Azerbaycan'da, girişimcilerin gelişmesi ve ticari hayatlarını sürdürebilmesi için faaliyet gösteren KOBİA'nın çalışmalarını yetkililerden bilgi alarak yerinde inceledik. Ülkemiz ile Azerbaycan'ın bu alandaki bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı bulduk. KOBİA'nın Azerbaycan tüccarına ve sanayicisine büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

MEVKİDAŞI CABBAROV İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikayıl Cabbarov ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri İctimai Birliği (TUİB) tarafından düzenlenen Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu kapsamında mevkidaşım ve kardeşim Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ve iki ülkeden önemli iş insanları ile bir araya geldik. Azerbaycan ile dostluk bağımız kadar ekonomik ve ticari bağımızın da kuvvetlenmesinin yolları ve ortak iş dünyamızın gelişimine sağlayabileceğimiz katkılar üzerine konuşma fırsatı bulduk. Ev sahipliği ve samimiyeti hasebiyle mevkidaşım Sayın Cabbarov'a teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD AZERBAYCAN HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Bolat ayrıca Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Azerbaycan ziyaretimiz kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Heyeti ile bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımız kapsamında iş dünyamızın önde gelen isimleriyle, ülkemizin ticaret hacmini artırmanın yolları üzerine istişarelerde bulunduk. İletişimimizi daima güçlü tutarak Türk iş dünyasının uluslararası alandaki etkisini artırmaya devam edeceğiz" dedi.