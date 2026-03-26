Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı sırasında Avrupa Birliği Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya gelerek Türkiye-AB ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında Avrupa Birliği Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı marjında, ülkemizin en büyük ticari ortağı olan Avrupa Birliği ile mevcut pozitif ve yapıcı ilişkilerimizin de yansıması olarak, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maros Sefcovic ile bir araya geldik. Toplantıda, AB ile giderek güçlenen ekonomik ve ticari iş birliğimiz çerçevesinde, AB tarafından son dönemde gündemde olan mevzuat taslakları ile ilgili beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye ile AB arasındaki olumlu gündem ve derinleşen ekonomik entegrasyon temelinde, en büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği ile iş birliğimizi daha da ileri taşımaya, bu doğrultuda ihracatçı ve yatırımcı firmalarımızın menfaatlerini her platformda savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı

Attığımız muhteşem golden sonra kendilerinden geçtiler
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi

Tam 3 saat hayattan koptu, şimdi eskisinden daha sağlıklı
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Oosterwolde, Türkiye-Romanya maçı biter bitmez telefona sarıldı

Türkiye maçı biter bitmez telefona sarıldı