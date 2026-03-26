Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında Avrupa Birliği Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı marjında, ülkemizin en büyük ticari ortağı olan Avrupa Birliği ile mevcut pozitif ve yapıcı ilişkilerimizin de yansıması olarak, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maros Sefcovic ile bir araya geldik. Toplantıda, AB ile giderek güçlenen ekonomik ve ticari iş birliğimiz çerçevesinde, AB tarafından son dönemde gündemde olan mevzuat taslakları ile ilgili beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye ile AB arasındaki olumlu gündem ve derinleşen ekonomik entegrasyon temelinde, en büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği ile iş birliğimizi daha da ileri taşımaya, bu doğrultuda ihracatçı ve yatırımcı firmalarımızın menfaatlerini her platformda savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

