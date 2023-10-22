Ticaret Bakanı: Enflasyonun Tek Haneli Rakamlara İndirilmesi Hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduklarını ve 2-3 yıllık süreçte enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, cari açık ve işsizlik rakamlarının da düşürülmesi hedefleniyor.

'2-3 YILLIK SÜREÇTE ENFLASYONUN TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduklarını, 2-3 yıllık süreçte enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bolat, "Cari açık konusunda tolere edilebilir seviyelere ulaşacağız. İşsizlik rakamlarını da tek hanelere indirme hedeflerindeyiz" dedi. Bolat, en önemli iki hedeflerinin depremin yaralarını sarmak ve enflasyonla mücadele edilmesi olduğunu belirtti. Piyasadaki fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketiciye karşı haksız ticari uygulamalara karşı kapsamlı denetimler sürdürdüklerini belirten Bolat, "En önemli iki hedefimiz var. Bunlardan birincisi deprem bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırmak ikincisi de enflasyonu aşağı indirerek iki üç yıllık süre zarfında tek haneli rakamlara indirilmesini sağlamaktır. Ülkemizde istihdamla ilgili büyüme trendini de arttırmayı hedefliyoruz. Büyümede orta vadeli programda 3 yıl için yüzde 4 ila 4 buçuk civarında, 5 yıllık kalkınma planında da ortalama yüzde 5 civarında büyüme trendi yakalamamız gerekiyor. İhracat ülkemiz için hayati bir konu. Döviz sorunu olmaması için mal ihracatında, hizmet ihracatında, özellikle büyük hedefler belirledik. Orta vadeli programa göre 2026'da 302 milyar dolar, 12'nci kalkınma planına göre 2028 yılı sonu 375 milyar dolarlık mal ihracatı hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Hizmet ihracatında da 2021'de 59, 2022'de 90 milyar dolara ulaştık. Bu sene 100 milyar doları aşacağız. Cari açık konusunda tolere edilebilir seviyelere ulaşacağız. İşsizlik rakamlarını da tek hanelere indirme hedeflerindeyiz. Ağustos ayı itibariyle işsizlik rakamımız yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki fahiş fiyat gibi, stokçuluk gibi ya da tüketiciye karşı haksız ticari uygulamalar gibi konularda denetleyici görevlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

'KAMPANYALARDAN OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK'

Cumhuriyetin 100'üncü Yılında otomotiv ve emlak piyasasında önemli kampanyalar başlattıklarını söyleyen Bolat, "Büyük bir kampanya başlattık. Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle otomotiv ve emlak piyasasında önemli düşüşlerin yaşandığı bir ortamda bütün sektörlere yönelik koordineli olarak fiyat indirimi yapma kampanyasını gerçekleştirdik. İş dünyasından çok güzel geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Bolat, seçimlerin ardından Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ekonomiyi geliştirme temelinde önemli ve yapıcı bir süreç başlattığını söyledi.

Türkiye raporunun 8 Kasımda açıklanmasının ardından liderler bazında yol haritalarının belirleneceğini aktaran Bolat, "Brüksel'de geçen hafta bulundum. Avrupa Birliği komisyon başkan yardımcısı ve üyeleriyle güzel toplantılar yaptık. Avrupa Birliği seçimden bu zamana Türkiye ile ticaret ve ekonomiyi geliştirme temelinde sorumlu ve yapıcı bir süreci başlatma arzusunda. Bize ifade ettikleri bu. 8 Kasımda genişleme raporunda Türkiye raporu açılacak Aralık ayının ortasında da liderler düzeyinde bir yol haritası belirlenecek. Bizim bastırmamız üzerine vize işlemlerinin serbest olması bizim hakkımız. Ankara Anlaşması ortaklık anlaşması gereğince Avrupa Birliği vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda söz verdi. 'Önemli bir çalışma başlattık' dediler. Yakında uygulamaları göreceğiz" dedi.

İhracatçı firmaların sorularını yanıtlayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhracatçılardan reeskont kredisiyle finansman maliyeti alınması uygulaması maliyetin peşin alınması demektir. Finansmana erişim şikayetleri artık durdu. Maliyet konusunda dilek ve öneriler oldu. Bunun üzerine de merkez bankası başkanımız ile koordinemiz kapsamında 13-14 puanlık indirim getirildi iki hafta önce. Politika faiz oranını aşamayacağı bir kura bağlanmış oldu. Kobilerin limitleri iki katına çıkarıldı. Daha yüksekli reeskont kredisi kullananların da ödedikleri fazla para iade edildi. ihracatçılara sanayicilere bu tür kolaylıklar sağlandı. Bunun yanında bütçemizin yüzde 60'ını sizlere ayırıyoruz. Bu sene 9 buçuk milyardı önümüzdeki yıl için bu rakam 21 buçuk milyara çıkarıldı. Cumhurbaşkanımız bu konuda yanımızda yer aldı. Bütçemiz arttırıldı."

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,