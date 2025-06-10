Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile görüştü.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini bir kez daha teyit ettiklerini belirten Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, ekonomik sektörlerimizin karşılıklı işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek amacıyla somut işbirliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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