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Ticaret Bakanı Bolat: 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı, fiyatlar düştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan önlemlerin işe yaradığını söyledi. Bolat, "Aldığımız tedbirler ve denetimler etkisini gösterdi. Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el piyasasında fiyatlar düştü, birinci el satışlarda fiyatlar düştü, kampanyalar başladı. 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan önlemlerin olumlu etkisinin görüldüğünü söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Aldığımız tedbirler ve denetimler etkisini gösterdi. Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el piyasasında fiyatlar düştü, birinci el satışlarda fiyatlar düştü, kampanyalar başladı. 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Macaristan ziyaretine ilişkin Bolat, her alanda ilişkileri derinleştirme çabası içinde olduklarını söyledi. Avrupa Birliği'ne ticarette önemli bir geçiş ülkesi olan Macaristan'da, Türkiye'ye dostça yaklaşım içinde bir hükümetin bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu aktaran Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde 16 anlaşma imzalandığını belirtti. Bolat, iki ülkenin karşılıklı ticaretini ilk planda 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat: 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı, fiyatlar düştüTicaret Bakanı Ömer Bolat

TİCARET BAKANI BOLAT: 600 BİN GİZLENMİŞ ARAÇ BİRDEN ORTAYA ÇIKTI

Bolat, Bakanlık olarak üretenin, yatırım yapanın yanında olduklarının altını çizerek, karaborsacılık, fahiş fiyat ve keyfi zam yapan, fırsatçılık yapmaya çalışanlara karşı mücadele etmenin görevleri olduğunu vurguladı. Bolat, göreve geldikten sonra yaptıkları uygulamalardan da bahsederek şunları kaydetti: "Aldığımız tedbirler ve denetimler etkisini gösterdi. Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el piyasasında fiyatlar düştü, birinci el satışlarda fiyatlar düştü, kampanyalar başladı. 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü.

"EMLAK SİTELERİNDEKİ İLANLARI SIKI TAKİP EDİYORUZ"

Aynı süreci emlak sektöründe de gördük çünkü emlakta sahte kimliklerle fiyat şişirme amaçlı ilan vermeyi cezalandırdık ve sorumluluğu ilan sitelerinin üstüne yıktık. Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirme yapanlara cezalar uygulanıyor. Bu cezalar az buçuk cezalar değil ve ciddi bir şekilde de artıracağız önümüzdeki süreçte. Diğer alanlara girdik, hazır beton, çimento, inşaat malzemeleri, marketlerde denetimlerimizi artırdık."

Ticaret Bakanı Bolat: 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı, fiyatlar düştü

"567 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ"

Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yaşanan düşüşlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıl bizim fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerimiz sonucunda toplamda 567 milyon lira ceza kesildi. Bu cezalar ödeniyor, takır takır tahsil ediliyor." dedi.

LOKANTA VE RESTORANLARDAKİ YENİ DÖNEM

Lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat listelerinin konulmasını öngören düzenlemeye ilişkin de Bolat, "Burada iki amacımız var, yani ihtilafları, şikayetleri azaltmak. İkincisi de müşteri kapının önünde fiyata bakar, işine gelmiyorsa girmez. Geliri yetmeyecekse, pahalı buluyorsa girmez. Satıcılar da kendilerine çeki düzen verecekler. Ben 'istediğim zammı yaparım, bana gelmeye mecburlar' gibi bir üsten bakış da yapamayacaklar, onlar da kendilerine çeki düzen verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak sınırlı bir bütçeye sahip olduklarını belirten Bolat, "Bütçemizin yüzde 60'ından fazlasını ihracat desteklerine harcıyoruz. Bu sene yaklaşık 17 milyar liralık bütçemizin 11 milyarı ihracat desteklerine gitti." diye konuştu. Bolat, hükümetin seçim öncesi esnafın emeklilik için prim ödeme gün sayısının düşürüleceğine yönelik verdiği vaadin de mutlaka gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ömer Bolat Türkiye Avrupa Birliği Üretim Emlak Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

CemTuğ:

Yüksek kredi faizlerinden fiyatlar düşmüş olabilir mi bakan bey

Yanıtla957
Elif Ayhan:

Şimdiye kadar neyi beklediniz önlem almak için, gerçekten merakımdan soruyorum.

Yanıtla043
burak sencanli:

Saklayan da siz çıkaran da siz ne anlatıyorsunuz sizden habersiz kuş uçmaz memleket de

Yanıtla432
Dr.Kimbel:

Yeni araç 2023 bu arac 2024 te aldigin fiyata satazsin 1 yasindaki arac 200 bin kaybeder türkiyede ?araba benziyor eskidikce pahallaniyor

Yanıtla227
Murat Kılıç:

Bir kişinin 30 tane dairesi var. Kiraya vermiyor. İhtiyacı yok satmıyor. Bu da stokçuluktur. Aynı önlemlerin daireler içinde alınmasını istiyoruz. Her şeye geç kalıyorsunuz bunada yeterince geç kaldınız. Yeter artık

Yanıtla01
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