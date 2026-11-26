Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üye sayısının 8 yılda 10 kat artarak 5 bin 880'e ulaştığını belirterek, "Ticaret Bakanlığı desteklerinden, hizmetlerinden bütün hizmet ihracatçıları da bütün mal ihracatçıları da rahatlıkla, objektif bir şekilde yararlanabiliyorlar." dedi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen 8. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, çok zor bir yıl geçirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği mal ve hizmet ihracatı hedefini tutturacaklarını söyledi.

Hizmet ihracatçılarının hedefinin 128 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, "Biz 128 milyar dolar hedefini 130'a eriştirebilirsek ne mutlu diyoruz. Mal ve hizmet ihracatçılarımızı ne kadar tebrik etsek, kutlasak azdır. Böyle bir ortamda Türkiye'mize döviz sıkıntısı çekmemesini sağlayacak şekilde canla başla çalıştılar." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dirayetli, cesaretli bir yönetimle siyasi, ekonomi ve ticaret alanındaki zorlukları da başarıyla yönetmeyi başardığını aktararak, "Dünya ticaretindeki artışın yüzde 50'si yapay zeka girdileri ve çip satışlarından kaynaklandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 16 yıldır kesintisiz bir şekilde büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu anlatan Bolat, "12 milyon ilave istihdam kazandırdık. Bu yıl ilk yarıyıl rakamları yüzde 2,5'lik bir büyüme gösteriyor. Avrupa ülkelerinin hemen hemen birçoğunun çok üzerindeyiz. 1,7 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaştık." şeklinde konuştu.

"Uluslararası kuruluşların tahminlerinde gelecek yıla dair mal ve hizmet ticaretinde toparlanma yılı tahminleri var"

Ticaret Bakanı Bolat, mal ihracatında 24 yılda 7,6 kat, hizmet ihracatında 8,9 kat artışın kaydedildiğini dile getirerek, dünya hizmet ihracatında 2025 yılında değer bazında yüzde 8,3, hacim bazında yüzde 5,3'lük artış olduğunu belirtti.

Savaşın turizm, sağlık, taşımacılık sektörlerinde yaşanan olumsuz etkilerine rağmen yılın hizmet ihracatçılarının başarısıyla en az zararla atlatıldığını kaydeden Bolat, "Bir miktar düşük de olsa artışımız olacak. Diğer taraftan küresel hizmet ticaretinin gelecek yıl toparlanması bekleniyor." açıklamasını yaptı.

Bolat, uluslararası kuruluşların tahminlerinde gelecek yıla dair mal ticaretinde ve hizmet ticaretinde toparlanma yılı tahminlerinin yapıldığını aktararak, "Olumlu psikoloji, olumlu beklenti iyidir, gerçeğe de dönüşür. Bu anlamda baktığımızda turizm, taşımacılık ve tüm alanlarda 2027 yılında bir toparlanma tahminleri, beklentileri var." ifadelerini kullandı.

"Hizmet ihracatımızın da yüzde 40'ını Avrupa Birliği ülkeleri oluşturuyor"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin Asya, Afrika, Avrupa'nın arasında bir geçiş noktası konumuna sahip olduğunu ifade ederek, "Suudi Arabistan ile yaptığımız ve yürürlüğe giren vize anlaşmasından sonra taşımacılarımız için Körfez kapıları ağzına kadar açıldı ve oraya doğru yoğun bir ticaret artışı oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya toplam hizmet ihracatındaki payının geçen yıl yüzde 1,29 olduğunu kaydeden Bolat, "Dünyada en fazla hizmet ticaret fazlası veren 6. ülke konumundayız. Hizmet ticareti ve hizmet sektörü Türkiye ekonomisinin genel makro büyüklüklerinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mızın yüzde 65'i hizmetler sektöründen geliyor." dedi.

Bolat, Türkiye'nin hizmetler ihracatında ABD, Almanya, İngiltere, Rusya ve İtalya'nın, hizmetler ithalatında da İrlanda, İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa'nın önde geldiğini belirterek, "Hizmet ihracatımızın da yüzde 40'ını Avrupa Birliği ülkeleri oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet İhracatçıları Birliği üye sayısı 8 yılda 10 kat artarak 5 bin 880'e ulaştı"

Bakan Ömer Bolat, hizmet sektöründe turizmin her zaman birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "2002'de 12 milyar dolarla başladığımız turizm gelirimiz 23 yılda 65 milyar dolara yükseldi. Turist sayımız da 64 milyon kişiydi. Turist sayısında dünyada dördüncüyüz, turizm gelirinde dünyada altıncıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji, müteahhitlik, sağlık, eğitim, gastronomi ve turizm alanındaki başarılarıyla, sağlıkta şifa merkezi olarak dünyada nam salan bir ülke konumuna yükseldiğini aktaran Bolat, "Türk inşaatları, Türk müteahhitleri de dünyada gerçekten çok büyük şöhrete sahip." diye konuştu.

Bu yıl kurumlar vergisinin sanayi ve ziraat üretimleri için yüzde 12,5'e düşürüldüğünü anımsatan Bolat, "Hizmet İhracatçıları Birliği üye sayısı 8 yılda 10 kat artarak 5 bin 880'e ulaştı. Ticaret Bakanlığı desteklerinden, hizmetlerinden bütün hizmet ihracatçıları da bütün mal ihracatçıları da rahatlıkla, objektif bir şekilde yararlanabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA