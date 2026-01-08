Bakan Bolat 2026 yılı ilk çeyrek ihracat hedeflerinin yakalanabileceğine işaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı ilk çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre ihracata ilişkin hedeflerin yakalanabileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat, açıklamasında 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin beklentilerin ihracat açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla 3,9 puan artarak 109,2 seviyesine çıktığını, endeksin 100'ün üzerinde olmasının ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Bolat, 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Amerika'ya ihracatta 3,1 puan, Ortadoğu'ya 1,9 puan, Afrika'ya 0,5 puan ve diğer ülkelere 0,6 puan artış bekleyenlerin lehine olan durumun güçlenerek devam ettiğini belirtti. Gelecek üç aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD'nin ilk sırada yer aldığını ifade eden Bolat, ABD'yi sırasıyla Polonya ve Macaristan'ın izlediğini kaydetti.

"2025 yılı genelinde ihracatımız 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır"

2025 yılı Aralık ayı ihracatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bolat, "2025 yılı Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiş, 2025 yılı genelinde ise 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır" dedi.

2026 yılı ihracat tahmini 282 milyar dolar

Yeni yılda hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılabileceğini vurgulayan Bolat, "Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen 270 milyar dolar eşiğini aşarak 273 milyar 434 milyon olarak gerçekleşmesi, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı için Orta Vadeli Program'ın ihracat tahmini olan 282 milyar dolara ulaşmak için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Beklenti anketi sonuçları da bu hedefin yakalanabileceğini desteklemektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA