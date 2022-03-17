THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 100 seferini daha iptal etti

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

100 SEFER İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 sefer iptal edildi" denildi.

57 SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ

Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve bileti satın aldıkları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi. Öte yandan THY, İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan 57 seferini iptal ettiğini duyurmuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi