Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu

Thodex kripto para borsası ile 356 milyonluk vurgun yapan Faruk Fatih Özer'in, yurt dışına çıkmadan önce bazı bakanlarla çekildiği fotoğraflar gündem olmuştu. Dün akşamki karar mahkemesinde söz konusu fotoğraflarla ilgili konuşan Özer, "Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı." dedi.