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Amerika, savaşı Avrupa'ya taşıdı

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Çin ile ekonomik savaşı derinleştiren ABD'nin yeni yönetimi bu kez Avrupa'ya karşı da bir cephe açtı. Yeni yönetimde en önemli isimlerden olan Elon Musk'ın şirketi Tesla, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere getirdiği ilave gümrük vergisine itiraz ederek hukuki süreç başlattı. Şirket, BYD ve Geely gibi diğer üreticilerin ardından AB Adalet Divanı'na başvurdu.

Tesla, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulama kararına karşı hukuki süreç başlattı. Merkezi Lüksemburg'da bulunan ve Birliğin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın kayıtlarına göre, Tesla, AB Komisyonunun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifelerine resmi itiraz başvurusu yaptı. Böylece, BYD, Geely, SAIC gibi Çinli üreticiler ve BMW'nin ardından Tesla da AB'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerine karşı hukuki sürece girmiş oldu.

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Tesla, Çin fabrikasında üretilen araçları da Avrupa piyasasına gönderiyor. AB'nin kararı ile diğerlerinden daha düşük olmakla beraber Tesla'ya da ilave gümrük vergisi uygulamaya girdi. AB Komisyonu, geçen yılın ekim ayında Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını tamamlayarak, bu ülkeden Avrupa'ya elektrikli otomobil ithalatına gümrük vergileri getirmişti. Bu kapsamda AB, yürürlükteki yüzde 10'luk vergiye ilave olarak Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 düzeyinde ek vergi koydu.

Amerika, savaşı Avrupa'ya taşıdı
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Birbirinizi yemenizde bir sakınca yok aynen devam edin ..

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Haber YorumlarıErol Birol :

Şu abd yi durduracak yokmu bu dünyada.

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Haber YorumlarıAlkurt:

ABD ac kaldıkça Almanya ya ya da Arabistan Ortadoğu gibi ülkelere saldırıyor. Bir gün belanı bulacaksiniz

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