TESK Genel Başkanı Palandöken, Prim Desteğinin Sürekliliğini Savundu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere sağlanan yüzde 5'lik prim desteği kesinlikle devam etmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TBMM'de görüşülen işverenlere sigorta prim desteğinin 5 puandan 4 puana indirilmesiyle ilgili yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2008'den bu yana aralıksız verilen 5 puanlık prim teşviğinin devam etmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Meclise sunulan yasa teklifi ile vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere sağlanan sigorta prim desteğinin 5 puandan 4 puana indirilmesi, işverenlere kişi başı ortalama aylık 400 TL yük getirecek. Ancak imalat sanayii sektöründe 5 puan prim teşviki 2026 sonuna kadar devam edecek. Anayasa'nın 173'üncü maddesinde 'Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır' ifadesi bulunuyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik zorluklar yaşadığı bu dönemde korunması gerekirken, büyüklerin yani imalat sektörünün korunması adil değil. Vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere sağlanan yüzde 5'lik prim desteği kesinlikle devam etmeli. Hatta bizim TESK olarak daha önce bu konuda SGK prim teşvikinin yüzde 10'a çıkarılması yönünde talebimiz vardı" dedi. - ANKARA