TESK Genel Başkanı: Enflasyonla mücadelede vatandaşın güvenini kazanmak gerekiyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen birlik ve federasyon başkanları, Bursa'da bir araya geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonla mücadelede yapılacak tek şey, vatandaşın güvenini kazanmak. Ekonominin düzeleceğine vatandaşın inanmasını sağlamak gerekiyor. Yapacağımız somut adımlarla bunu göstermeye gayret edeceğiz" dedi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (BESOB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bursa'da yapıldı. TESK Yönetim Kurulu Üyeleri ve TESK Mesleki Eğitim Kurulları üyeleri hazır bulunduğu toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'de, gelişmiş ülkelerden örneği alınanla hiç uyuşmayan bir haksız rekabet var. Param var, banka, sanayi, perakende sektörü benim olacak diyen bir zihniyet var. Esnaf nasıl mücadele edecek. Zücaciye, tuhafiye, terzi, bakkal, manav, kasap nasıl ayakta kalacak. Dikkat ederseniz son derece azalmış vaziyette ve yok olmuş. Bazı semtlerde bulamıyorsunuz da. Çünkü haksız bir rekabetin ortada olduğunu görebilirsiniz. Bunların önü açılıyor, perakende sektörü ortadan yok oluyor. Rekabet olmayınca Bursa'da, Hakkari'de, İstanbul'da da fiyat aynı. Fiyatlarında bir değişiklik yapmıyorlar. Çünkü sermayenin tekerindeki bir iştir. Ucuz ve çağdaşlıkmış gibi görünen alışverişin diğer bir boyutu fiyatlara yansıyor" diye konuştu.

Esnafı yanlarında tezgahtar yaptıklarını belirten Palandöken, "Çiftçiyi de kendilerine işçi yaptılar. Fideyi veriyor, ürettiriyor. Ondan sonra ürünü toplayıp kendi mağazalarına gönderiyor. Fiyatı da kendisi belirliyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede devletin alacağı tedbirler esnaf ve zanaatkarın yasadaki korunduğu şekliyle de mücadelesi önemlidir. Bir tarafta işsizler ordusu. Diğer tarafta da iştigal edecek, kendi kendine iş yeri müteşebbis olacak insan yok. Artık her şey geçer sermayede. Ben yaparım, ithal ederim diyor. Etin fiyatı bireysel işletme kalmadığı için düşmez. Bursa'nın civarındaki köylerde hayvan yetiştiriliyor. İstanbul'un çevrelerinde sebze, meyve ve hayvanın olsun" dedi.

"Enflasyonla mücadelede vatandaşın inancı önemli"

Maalesef şehir hayatı tüketici bir toplum haline gelindiğini belirten Palandöken, "Üretim yok. Köyde bile iki tane tavuğun kapısına koymayıp yumurtayı daha ucuz mal ediyoruz. Yemin çuvalı bin lira, ben yumurta alacağım, 3-4 lira olsa ne olur diyor. Toplum tüketim toplumu haline geldi. Çünkü üretimi son derece yok sayıldı. Önemli arazilere de konut yapılmaya devam ediyor. Arazide kalmadı. Yapılacak tek şey enflasyonla mücadelede vatandaşın bir kere güvenmesi lazım. Vatandaşın ekonominin düzeleceğine inanması lazım. Yapılan somut adımlarla bunu göstermeye gayret edeceğiz. Bakliyatın, yağın, etin fiyatı düşmesi, enflasyonla mücadeleye destek için yapılması gereken eldeki tüm materyaller değerlendirilecek. Rekabete açılacak. Bir kişinin 100-200 bin tane ineğe veya koyunu olursa entegre tesisi olursa ne sütün fiyatını düşürebilirsiniz. Ne etin fiyatlarını düşürebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu'da doğmuş, esnaf ve sanatkarlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve ahlaki değerlerin korunmasını amaçlayan bir teşkilat olduğunu belirten Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, "Ahilik, iş ahlakını ve mesleki eğitimi bir arada sunarak, kaliteli üretim ve dürüst ticaret anlayışını yaygınlaştırmıştır. Bursa, bu geleneğin en önemli merkezlerinden biri olarak, ahiliğin değerlerini bugüne kadar taşımayı başarmıştır. Bilindiği üzere Bursa, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olarak tarih boyunca ticaretin ve zanaatın merkezi olmuştur. Bursa'nın önemi sadece tarihsel değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel değerlerimiz açısından da büyüktür. İşte biz de BESOB olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Bugün buluşmamıza vesile olan bu toplantı da bursa için önemli bir etkinlik. TESK daha önce pek çok ilde yönetim kurulu toplantısı yapmış olmasına rağmen şehrimiz bu iller arasında değildi. TESK Genel Başkanımıza bir yönetim kurulu ve mesleki eğitim kurulları toplantısına ev sahipliği yapma talebimizi ilettik. Bugün ülkemizin 70 ilinden gelen birlik başkanlarımızla beraber sizlerin karşısındayız. Bizlerin talebini kırmayan sayın genel başkanımıza ve yönetim kuruluna, şehirlerinden kalkıp bizlerle hem burada hem de öğleden sonraki yenilenen sicil müdürlüğümüzün açılışında olacak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Çataltepe sadece BESOB'un değil Bursa'nın onuru olduğunu belirten Başkan Bilgit, "Faaliyetlere 2008 yılında başladı. 2024 yılına gelindiğinde henüz daha ortada iş yok denecek kadar az bir çalışma yapıldı. Çataltepe ne kadar olumsuz gelişmeler olursa olsun, mutlak suretle olacak ve hedefine kavuşacak. Şu anda 40 bin metrekare alanın inşaatın altyapısı başladı. 2 bin 500 hak sahibinin ortak olmayışının sebebi ise yönetim kuruluna güvensizliktir. Bunu aşacağız. O güveni sağlayıp Çataltepe sanayini Bursa'ya kazandıracağız. İşler kolay olmuyor. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey ilk toplantıda 'Çataltepe'yi Bursa'ya kazandıracağız' dedi. Evet Bursa'ya kazandıracağız" şeklinde konuştu. - BURSA