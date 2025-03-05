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TESK Başkanı Palandöken: Kredi Faizleri Düşürülmeli

TESK Başkanı Palandöken: Kredi Faizleri Düşürülmeli
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi faizlerinde indirim yapılmasının ekonomiyi canlandıracağına ve enflasyonu düşüreceğine dikkat çekti. Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi faizlerinde indirime gidilmesinin ekonomiyi canlandıracağı gibi enflasyonun düşüşüne de katkı sağlayacağını belirtti.

Kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz indirimi kararının piyasalara olumlu yansıması için kredi faizlerinde de indirime gidilmeli. Faizlerde yapılacak olan indirimler ekonomiyi canlandıracağı gibi enflasyonun da aşağı gelmesine katkı sağlayacaktır. Son iki ayda Merkez Bankası tarafından 250'şer puan olmak üzere toplamda 500 baz puan faiz indirimi yapılmıştı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda yeni bir faiz indirimi yapılacağı öngörülerek kredi faizlerinde indirime gidilmeli. Çünkü yapılacak olan faiz indirimi piyasaya güven getirecek, enflasyon aşağı çekilmiş olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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