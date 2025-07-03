TESK Başkanı Palandöken, Erzurum'da Esnafı Ziyaret Etti

TESK Başkanı Palandöken, Erzurum'da Esnafı Ziyaret Etti
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Erzurum'da esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek sektördeki gelişmeler, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin önemi üzerine görüşmeler yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karakaş, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Emre Torungil'in de eşlik ettiği ziyarette sektördeki gelişmeler ve sorunlar, yerel ekonominin güçlendirilmesi, eğitim ve mesleki gelişim noktasında mesleki yeterlilik belgelerinin önemi gibi konular görüşüldü. Görüşme sonrası Özakalın, konuklarına Oltu taşı tespih hediye ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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