Haberler

TESK Başkanı Palandöken: "Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutları dikkate alınmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağımlılıkla mücadele edilirken alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağımlılıkla mücadele edilirken alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede ekonomik boyutun da dikkate alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık Bakanlığımız tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırlanan çalışmaları toplum sağlığımız açısından destekliyoruz. Ancak, özellikle sigara satışlarının kısıtlanması, reklam ve tanıtımlara yönelik düzenlemeler ile standart paket, kapalı dolapta satış gibi uygulamaların başta esnafımız olmak üzere üreticilerimizi ve birçok sektörü olumsuz etkileyebilecek sonuçları bulunuyor. Bağımlılıkla mücadele edilirken alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Esnafımızın ve üreticilerimizin bu düzenlemelerden nasıl etkileneceğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

"Kısıtlamalar mağduriyetlere yol açmamalı"

Sigara ile mücadele ederken bu ürünlerden geçimini sağlayan esnafın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken "Esnafımız yüksek maliyetler, düşen alım gücü ve artan işletme giderleri nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir süreçte satışlarını ve gelirlerini doğrudan etkileyebilecek yeni kısıtlamaların getirilmesi, esnafımız açısından yeni mağduriyetlere yol açabilir. Bağımlılıkla mücadelede elbette toplum sağlığını korumalıyız ancak bunu yaparken geçimini bu ürünlerin satışından sağlayan esnafımızı, üreticilerimizi ve ilgili sektörler de göz ardı edilmemelidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
'Tamir' vaadiyle tam 12 kişiyi dolandırdı! Baskılı tişörtü de var

Bunları evinize almayın! Tam 12 kişiyi bu yöntemle çarptı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

Gözü dönmüş boks hocası kadın eğitmene böyle saldırdı
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj