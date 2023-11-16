TES-İŞ Sendikası Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı Yapıldı

TÜRK-İŞ'e bağlı TES-İŞ Sendikası Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Toplantısı Samsun'da yapıldı.

Kurul, çalışma hayatı ile ilgili gelişmeleri görüşmek, YEDAŞ AŞ'de yapılacak toplu iş sözleşmesi öncesi üyeleriyle yüzleşmek, sorun ve taleplerini dinlemek üzere toplandı. TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu,"Ev kiralarında ve temel tüketim ürünlerindeki olağanüstü artışlar, emeği karşılığında aldığı ücretle yaşamını sürdüren kesimin geçimini imkansız hale getirdi" dedi.

Samsun TES-İŞ Şubesi konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İrfan Kabaloğlu,"İşyerlerinde sendikayı temsil eden her arkadaşımızı önemsiyor ve gerekli değeri veriyoruz. Hem sektörel anlamda, hem de sendikal hareketin lokomotif sendikası olarak TES-İŞ'in Türkiye için çok önemli ve öncü bir sendika olduğu bir gerçektir. Toplu iş sözleşmeleri öncesi bu toplantının benzerlerini Trabzon, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Adapazarı şubelerinde de yaptık. Çok verimli geçti. Birlik ve beraberliğimiz bozmadan yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. İşyeri Temsilciler Kurulu Toplantısı'nın sonucunda bir basın bildirisi yayımlandı ve bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Sendikamızın çeşitli iş kollarında yaklaşık 70 bin üyesi bulunmaktadır. Üyelerimiz çok tehlikeli iş kollarında çalışmakta ve sıklıkla ölümlü iş kazalarına maruz kalmaktadır. Temsilciler kurulu üyelerimiz, son yıllarda mevzuattaki gelişmelere, işverenlerin aldıkları tedbirlere ve denetimlere rağmen ölümlü iş kazalarının önlenmesi ve ortak İSG (İşçi sağlığı güvenliği) kültürü oluşturulması hedefi çerçevesinde sendikamızın sürece katkısını artırmak amacıyla üyelerimizin farkındalığını artıracak çalışmalar yapacağız. Sendikamız TES-İŞ Türk-İş kamu koordinasyon kurulunda yürütülen çalışmalar sonucunda taleplerimizin, (2023 yılı kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne yansıması sağlanmış. Ancak, ev kiralarındaki ve temel tüketim ürünlerindeki olağanüstü artışlar emeği karşılığında aldığı ücretle yaşamını sürdüren kesimin geçimini imkansız hale getirmiştir. Bu durum başta özel sektörde olmak üzere işverenlerin iş barışını ve çalışanların alım gücünü koruyacak toplu iş sözleşmelerine imza atmalarını zorunlu kılmaktadır. Önümüzdeki toplu iş sözleşmelerinde üyelerimizin talepleri dikkate alınmalı ve müzakere masasına öyle oturmalıdır. Yılsonuna doğru artan vergi dilimleri nedeniyle ücretli kesim kademeli olarak gelir kaybına uğruyor, yılbaşında alınan maaşın yılın sonunda da aynı şekilde alması ve vergide adaletin sağlanmasını talep etmekteyiz."

Toplantıya ayrıca genel merkez yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Şube Başkanı Emrah Baylan, yönetim kurulu üyeleri, sendikaya bağlı Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat ve Ordu illerine bağlı işyeri temsilcileri katıldı. - SAMSUN