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Temsa, Romanya'ya 8 Elektrikli Otobüs Teslim Etti

Temsa, Romanya'ya 8 Elektrikli Otobüs Teslim Etti
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Temsa, Romanya'nın 3 farklı belediyesine toplam 8 adet elektrikli MD9 electriCITY modeli otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Şirket, Doğu Avrupa'da çevreci mobiliteyi artırmayı hedefliyor ve Romanya'nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunu vurguladı. Temsa'nın elektrikli otobüs ihracatında önemli bir artış gözlemleniyor.

Temsa, Romanya'daki 3 farklı belediyeye 8 adet elektrikli "MD9 electriCITY" model otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yerli elektrikli otobüs pazarının önde gelen markalarından TEMSA, bu alandaki tecrübesini Avrupa'ya taşımaya devam ediyor.

Temsa; İsveç, Fransa, İspanya, ABD gibi ülkelerde elektrikli otobüs ihraç ederken, Doğu Avrupa'da mobilitenin yeşil dönüşümüne öncülük eden ülkelerden Romanya'ya da elektrikli araç sevkiyatları gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda Temsa, Romanya'daki Caransebes, Slanic ve Ineu belediyelerine toplam 8 adet elektrikli MD9 electriCITY model otobüsü teslim etti.

Türk ticari araç üreticilerinin en önemli ihracat pazarlarından biri haline gelen Romanya'da, dikkati çekici büyümelerden biri de midibüs segmentinde gerçekleşti. Temsa'nın çevreci midibüs modellerinden Prestij SX, Romanya'da son 2 yılda 120'den fazla satış rakamına ulaşırken, 2023 ve 2024'te adet bazındaki toplam ihracat, önceki iki yıla oranla yüzde 79 arttı.

"Romanya Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlarından"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, Romanya'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunu belirtti.

Güzel, Türk ticari araç üreticilerinin, yurt dışında başarılı satış rakamlarına ulaştığı ülkeler arasında Romanya'nın da yer aldığına ve Temsa olarak bu başarı hikayesine öncülük etmekten büyük gurur duyduklarına değindi.

Romanya'da sergiledikleri satış performansını değerlendiren Güzel, "Bu performans, güçlü ürün portföyümüz ve yenilikçi mühendislik yetkinliklerimizin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına özel geliştirdiğimiz çözümlerle mümkün oldu. Son 10 yılda Romanya'ya gerçekleştirilen toplam ihracatın yaklaşık yarısını, son 2 yılda teslim ettik. Bu, Temsa'nın küresel büyüme stratejisinin çok önemli bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Romanya pazarının sunduğu fırsatları doğru analiz ederek attıkları adımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdiklerini kaydeden Güzel, araç ihraç etmenin yanı sıra müşterilere uzun vadeli değer sağlayan ve sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmayı hedefleyen bir vizyonla ilerlediklerini bildirdi.

Güzel, "Doğu Avrupa bölgesi, küresel büyüme stratejimiz çerçevesinde önemli bir rol oynuyor. Romanya'daki başarımız ve kardeş şirketimiz Skoda Transportation'ın Doğu Avrupa pazarındaki tecrübesi sayesinde, 2025 yılı itibarıyla bölgede çok daha etkin bir Temsa göreceğiz. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik satış sonrası hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, inovatif ürünlerimizle pazar payımızı artırmaya odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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