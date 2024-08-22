Temmuzda İkinci El Otomobil Satışları Arttı

TÜRKİYE'de ikinci el otomobil satışları, 5 ay aradan sonra ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre ikinci el otomobil satışlarında yüzde 9,60 artış yaşanırken, satışlar son 7 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden derlenen bilgilere göre; ikinci el taşıt satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,23 artış göstererek 901 bin 725 seviyesinden 957 bin 920'ye çıktı. İkinci el taşıt satışlarının yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında motosiklet hariç tüm taşıt türlerinde ikinci el satışlar arttı.

621 BİN 748 OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

İkinci el otomobil satışları da 5 ay aranın ardından ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre, artış gösterdi. En son Şubat 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16,33 artış göstererek 573 bin 508 olan ikinci el otomobil satışları, mart ayında yüzde 21,28, nisan ayında yüzde 27,92, mayıs ayında yüzde 20,61 ve haziran ayında yüzde 25,32 azaldı. Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları yüzde 9,60 artarak 621 bin 748 oldu. İkinci el otomobil satışı, temmuz ayında 2024 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Otomobilde ikinci ek piyasasının en yüksek olduğu iller, 154 bin 459 satış ile İstanbul, 80 bin 785 satış ile Ankara ve 36 bin 134 satış ile İzmir olurken; en düşük olduğu iller ise 69 satış ile Hakkari, 99 satış ile Tunceli ve 153 satış ile Ardahan olarak gerçekleşti.

7 AYDA 3,8 MİLYON SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Ocak-Temmuz 2024 döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,62 azaldı. Ocak-Temmuz 2023'te 4 milyon 486 bin 122 ikinci el otomobil satışı gerçekleştirilirken, Ocak-Temmuz 2024 döneminde ikinci el otomobil satışı ise 3 milyon 846 bin 621 olarak kayıtlara geçti.