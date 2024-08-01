Üye Girişi
Haberler

TEKNOSAB'da 26 yeni firma faaliyete geçecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB'da 2024 yılı sonuna kadar 26 firmanın daha faaliyete geçeceğini ve toplam yatırım tutarının 40 milyar TL'ye ulaşacağını açıkladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat merkezi TEKNOSAB'da 2024 yılı sonuna kadar 26 firmanın daha faaliyete geçeceğini belirterek, toplam yatırım tutarının 40 milyar TL'ye, istihdam edilenlerin sayısının ise 13 bine ulaşacağını söyledi.

BTSO ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) ağırladı. Başkan Burkay, TEKNOSAB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş'a bölgede yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. TEKNOSAB'ın dört yıl gibi kısa bir sürede yatırıma hazır hale geldiğini belirten Başkan Burkay, bölgede 37 parselde ruhsatlandırma ve inşaat çalışmalarının başladığını, 11 firmanın ise üretim faaliyetlerine başladığını kaydetti. Söz konusu 11 yatırımın toplam tutarının 15 milyar TL olduğunun bilgisini veren Burkay, bölgede 4 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Yıl sonunda istihdam 13 bine ulaşacak

Bursa'da sanayideki dönüşüm ve ölçek ekonomisine geçişin liderliğini üstlenen TEKNOSAB'da 2024 yıl sonuna kadar inşaatı devam eden 26 firmanın daha faaliyet geçeceğini söyleyen Başkan Burkay, toplam yatırım tutarının 40 milyar TL'ye, çalışan sayısının ise 13 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti. Burkay, 'Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim' vizyonu doğrultusunda üretim yapmaya başlayan akıllı fabrikaların yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalandığını belirterek, şöyle devam etti: "TEKNOSAB, iş modeli olarak dünyadaki en rekabetçi endüstri bölgelerinden bir tanesi. Türkiye'yi teknoloji organize sanayi bölgesi kavramı ile tanıştıran TEKNOSAB, Bursa'nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücüne önemli bir ivme kazandırıyor."

Tam kapasite üretim için hedef 2026

Bölgedeki firmalara güçlü bir lojistik ve ulaştırma altyapısı oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, "Bölgemiz için son derece önemli olan İstanbul-İzmir otoyol bağlantı kavşağı çalışmalarında sona yaklaştık. Kavşak ve bağlantı yollarının tamamlanması ile bölgemizde inşaat yapım sürecinin hızlanmasını ve 2026 sonunda tüm parsellerde üretimin başlamış olmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan TEKNOSAB'da girişim sermayesi yatırım fonu modeli ile Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Valimizin liderliğinde sürdürdüğümüz bu yatırımlarla beraber bölgemizin güçlü ve alternatifli ulaşım ağına entegrasyonunu sağlarken, firmalarımıza uluslararası alanda önemli bir rekabet avantajı sunacağız. Valimize kent ekonomimizin yeni hedefleri ve vizyonu doğrultusunda yaptığımız çalışmalara gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Vali Mahmut Demirtaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte TEKNOSAB'da üretime başlayan firmaları ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Ticaret Ve Sanayi Odası İbrahim Burkay Bursa Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

Bakmadan Geçme

Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü? Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybederse ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title