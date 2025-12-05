Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'de bir teknoparkta şirket kurulduğunda hiçbir vergi ödenmediğini belirtti.

"İnsan 5.0-İnsanlık İçin Gelecek" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nde konuşan Burak Dağlıoğlu, pandemi sonrasındaki dört yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine erken aşamada 5 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak yıl boyunca dünyanın farklı etkinliklerine katıldıklarını vurgulayarak, girişimcilerin yatırıma erişimini kolaylaştırmak, ürün ve hizmetlerini potansiyel müşterilere sunmalarını sağlamak ve küresel rakiplerin ne yaptığını görmelerine imkan tanımak amacıyla girişimcileri uluslararası etkinliklere taşıdıklarını dile getirdi.

Burak Dağlıoğlu, gençlere, girişim fikirleri olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Genç girişimcilerin sermayeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bir web platformu oluşturduklarını belirten Dağlıoğlu, "Yüzlerce fon yöneticisi var. Hangi fonun hangi alana yatırım yaptığını, odaklarının ne olduğunu, ölçeklerini ve tercih ettikleri şirket tiplerini daha anlaşılır hale getirmek için detaylı bir çalışma yaptık. Bunu güncel tutmaya devam ediyoruz. 'startinturkiye.gov.tr' adresinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu platformla sizleri doğru yönlendirmeyi amaçladık." diye konuştu.

Dağlıoğlu, platform üzerinden Türkiye'deki toplam fon büyüklükleri ve yatırım stratejilerinin de görülebileceğini aktararak, "Eğer bu alana ilginiz varsa bu kaynaktan istifade etmenizi öneriyoruz." dedi.

Türkiye'de teknoparkta kurulan şirketlerin vergi avantajlarına vurgu yapan Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelir vergisi de dahil hiçbir vergi ödemiyorsunuz. Şirketiniz ileride satılırsa ya da yatırımcı alırsa sermaye değer artış vergisi de bulunmuyor. Bu yönüyle Türkiye, teknoloji girişimciliğini en fazla teşvik eden ülkeler arasında. Sizleri, girişiminizin büyüklüğüne göre kuluçka merkezlerinde, hızlandırıcılarda, teknoparklarda veya teknoloji merkezlerinde girişimlerinizi kurmaya davet ediyoruz."

Dağlıoğlu, yakın dönemde odaklandıkları alanlardan birinin fintech ekosistemi olduğunu belirterek, özellikle fintech yatırımcılarını Türkiye'de büyütmek amacıyla yeni bir teknopark girişimi başlattıklarını söyledi.

"2026 yılındaki teknoloji etkinliklerine ilişkin bilgi almak ve bu etkinlik heyetlerinde yer almak isteyenleri Ofis'in sosyal medya hesaplarını takip etmeye çağıran Dağlıoğlu, "Hepinizin gerçekleştirmek istediği kariyer hedefleri olduğuna inanıyorum. Unutmayın ki ekonominin dinamosu girişimcilerdir, yeni bir fikri ortaya koyan, geliştiren, ticarileştiren ve gelir getirici bir modele dönüştüren girişimcilerdir." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, girişimcilerin her dönemde ve her aşamada desteklenmesi gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle erken aşamalarda finansman en önemli konulardan biri. Biz de bu alanda aktif şekilde sizin hayatınızı kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu etkinliğin sahibi Halkbank da girişimcimizin her zaman yanında olan, gurur duyduğumuz bir banka."