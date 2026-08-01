Teknoloji girişimciliğinin yeni merkezi Terminal İstanbul'un ilk etabı bu ay açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilen Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabının bu ay girişimcilere hizmet sunmaya başlayacağını belirterek, "Burası çok daha büyük, 200 bin metrekarenin üzerinde bir merkez olacak. (Önümüzdeki yıl) İnşallah tüm unsurlarıyla devreye almayı hedefliyoruz." dedi.

İstanbul'un küresel teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde yeni bir merkez olması hedeflenen Terminal İstanbul, girişimcilerden yatırımcılara, teknoloji şirketlerinden genç yeteneklere kadar geniş bir ekosistemi aynı çatı altında buluşturacak.

Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biri olarak tasarlanan proje, Türkiye'nin yapay zeka, yazılım ve ileri teknoloji alanlarındaki kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve girişimcilik ekosistemi arasında işbirliğini güçlendirerek yüksek katma değerli teknoloji üretimini hızlandırmayı hedefleyen Terminal İstanbul'un başlangıç etabının ise bu ay açılması bekleniyor.

Bakan Kacır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nın uzun yıllar boyunca havalimanı olarak Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, daha fazla yolcu kapasitesine ihtiyaç duyulması nedeniyle İstanbul'un yeni bir havalimanına ev sahipliği yaptığını, orada bugüne kadar sunulabilen hizmetin çok daha ötesinde imkanlara sahip olunduğunu ve Türk havacılığının büyük bir büyüme hızı yakaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Atatürk Havalimanı terminal binalarını yine Türkiye'ye ve Türk ekonomisine en güçlü şekilde hizmet edecek bir teknoloji merkezine dönüştürdüklerini dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası, Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacak. Bu merkezin sadece 5 bin metrekareden oluşan ilk etabını açılışa hazırlıyoruz. Tamamladığımızda, önümüzdeki yıl 200 bin metrekarelik bir merkezi Türk teknoloji girişimciliği ekosistemine ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanından buraya gelecek girişimcilere ve yatırımcılara hizmet sunmak üzere hayata geçirmiş olacağız."

"Girişimcilerimiz için çok farklı imkanlar hazırlıyoruz"

Bakan Kacır, Terminal İstanbul'un çok özgün bir merkez olacağını kaydederek, "Hem dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olması hem farklı dikeylerde ve sektörlerde, büyük firmaların ve teknoloji liderlerinin öncülüğünde hızlandırma programlarının gerçekleşecek olması hem de dünyanın farklı coğrafyalarından, Amerika'dan, Avrupa'dan, Çin'den ve Asya'dan farklı ülkelerden girişim hızlandırma programı yürütücülüğü yapan program paydaşlarının da burada bizimle birlikte hareket edecek olması aslında burayı ayrıcalıklı kılacak." diye konuştu.

Burada girişimciler için çok farklı imkanlar hazırladıklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onların girişimlerini büyütmelerini hızlandıracak finansman mekanizmalarını çeşitlendiriyoruz. Aynı zamanda prototiplerini hızla ticarileştirmelerini sağlayacak altyapılar kuruyoruz. Bütün bunlar Terminal İstanbul'u benzersiz bir girişimcilik merkezine dönüştürüyor. Burası sadece bir girişimcilik merkezi değil, aslında bir sosyal yaşam alanı da olacak. Burada hem İstanbul'un en başarılı restoranları, kafeleri hizmet verecek hem yapay zeka ve yazılım okuluyla gençlerimizin bu alanda yetişmesine imkan tanınacak hem de bir bilim merkeziyle çocuklarımıza, öğrencilerimize ve ailelere hizmet sunacak bir altyapı olacak. Dünyada özellikle bu alanda en başarılı sergilere ev sahipliği yapacak çok büyük bir sergi merkezimiz içeride olacak. Dolayısıyla burası aslında hem vatandaşlarımıza hem de İstanbul'u, Türkiye'yi ziyaret eden turistlere hizmet verecek bir çekim merkezi de olacak."

"Bütün paydaşlar bir arada olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Atatürk Havalimanı'nda özel uçuşların devam ettiğine değinerek, buraya jetle gelen bir girişim sermayesi fon yöneticisinin doğrudan Terminal İstanbul'a uğramasını ve yatırım yapacağı alanda faaliyet gösteren onlarca startup ve teknoloji girişimiyle Terminal İstanbul'da buluşmasını hedeflediklerini söyledi.

Kacır, "Yani burası ekosistemin tüm paydaşlarına ev sahipliği yapan, girişimciler, finans yöneticileri, girişim sermayesi fonları, insan kaynağı geliştiricileri, hızlandırma programı yöneticileri, kurumsal şirketler ve kamu bütün paydaşların bir arada olacağı bir merkez olacak." ifadesini kullandı.

Girişimcilere sağlanacak destekler

Bakan Kacır, Terminal İstanbul'un 5 yıl sonra hangi noktada olacağına dair, "5 yıl sonra Terminal İstanbul binlerce girişimcisiyle dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olacak." dedi.

Buradaki girişimcilere ekosistemin tüm birleşenleriyle buluşma, işbirliği yapma, hızlandırma programlarına katılma, farklı finansman imkanlarından ve desteklerden yararlanma imkanları sağlayacaklarını vurgulayan Kacır, milyar dolar değeri aşan Turcornların sayısını artırmak istediklerini bildirdi.

Kacır, şu anda Türkiye'de 8 girişimin Turcorn ünvanı kazandığını kaydederek, "Ama TURCORN 100 Programı ile 30'dan fazla girişimi Turcorn olmaya hazırlıyoruz. Terminal İstanbul da aslında Turcorn olma sürecinde girişimlere bir kaldıraç olacak ve burada girişimlerimiz ölçeklenme konusunda daha hızlı hareket etme imkanına kavuşacak." diye konuştu.

Burasının dünyanın dört bir yanından girişimcilere yönelik davet programlarına da ev sahipliği yapacağını dile getiren Kacır, dijital şirket kurmayı mevzuata kazandırdıklarını, girişimlerin kolaylıkla bir dijital şirket kurabileceğini ve Terminal İstanbul'un bu sürecin öncü kurumu olacağını anlattı.

"Pek çok uluslararası hızlandırma programıyla işbirliği yürütüyoruz"

Kacır, Terminal İstanbul'u küresel bir girişimcilik ve yatırım merkezi haline getirmek amacıyla, ABD'de kurulan ve dünyanın en büyük girişim hızlandırma programlarından birisi olan Techstars başta olmak üzere uluslararası hızlandırma programlarının yanı sıra Şanghay, Körfez ve Avrupa'daki yatırım fonlarıyla işbirlikleri yürüttüklerini kaydetti.

Bu ortaklıklarla merkezin, dünyanın dört bir yanından girişimciler ile girişim sermayesi yatırımcılarını buluşturan önemli bir adres olmasının hedeflendiğini vurgulayan Kacır, bütün bu işbirliklerinin Terminal İstanbul'u bir cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Bakan Kacır'dan genç girişimcilere çağrı

Bakan Kacır, genç girişimcilere yönelik mesaj vererek, "Türkiye hayallerin gerçeğe dönüşeceği ve dünya çapında teknoloji girişimlerinin doğacağı, büyüyeceği bir adrestir. Gençlerimiz hayallerinin peşinde koşsunlar, girişimcilik iddialarından vazgeçmesinler. Burası onlara hizmet etmek üzere kurulan bir merkez. (Gençlerimiz burada) Dünyanın herhangi bir noktasında ulaşacağı imkanlardan daha fazlasına ulaşacak." diye konuştu.

Merkezin ilk etabının bu ay, tamamının ise gelecek yıl açılmasının planlandığını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağustos ayı itibarıyla inşallah başlangıç fazı girişimcilerimize hizmet sunmaya başlayacak. Burası çok daha büyük, 200 bin metrekarenin üzerinde bir merkez olacak. (Önümüzdeki yıl) İnşallah tüm unsurlarıyla devreye almayı hedefliyoruz. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvuru yaptı ve burada yer almaya hak kazandı. Başlangıç için bu rakam önemli ama burası nihayetinde binlerce girişime ev sahipliği yapacak bir merkez olacak."

Kaynak: AA