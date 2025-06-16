TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül'de Gerçekleşecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İstanbul'da 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Festival, bu yıl ilki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST İstanbul'un 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Sınır tanımayan festivalin müjdesi geldi. TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Bu coşkuya sen de ortak ol." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl ilki KKTC'de düzenlenmişti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in bu yıl ilki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilmişti.

1-4 Mayıs tarihlerinde, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin toplam 225 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bildirilmişti.

2018'den bu yana 11 kez düzenlenen festival, toplamda ise 10 milyon 688 bin ziyaretçiyi, 3 milyon 672 bin yarışmacıyı, 1 milyon 384 bin takımı ağırladı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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