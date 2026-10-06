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Tekirdağ Hayrabolu'da yüzde 50 devlet destekli kanola tohumu anıza ekildi

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Tekirdağ Hayrabolu'da yüzde 50 devlet destekli kanola tohumu anıza ekildi
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Tekirdağ Hayrabolu'da TAKE kapsamındaki Kanola Yetiştiriciliği Projesi'yle yüzde 50 devlet destekli kanola tohumlarının anıza ekimi sürüyor. Karakavak Mahallesi'nde 34 dekarlık alanda yapılan ekimle maliyet ve toprak işleme ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında yürütülen Kanola Yetiştiriciliği Projesi ile üreticilere sağlanan yüzde 50 devlet destekli kanola tohumlarının ekimine devam ediliyor. Karakavak Mahallesi'nde 34 dekarlık alanda anıza kanola ekimi gerçekleştirilirken, üreticiler anıza ekim yönteminin avantajlarını değerlendirmeye başladı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen ekimde, proje kapsamında üreticilere dağıtılan kanola tohumları toprakla buluşturuldu. Anıza ekim yöntemiyle üretim maliyetlerinin ve toprak işleme ihtiyacının azaltılması hedeflenirken, farklı ekim yöntemlerinin üreticiler tarafından uygulanarak sonuçlarının gözlemlenmesi amaçlanıyor.

"Bu sene 160-170 dönümde anıza ekim yapacağım"

Anıza ekim yöntemini yaklaşık 2 yıldır takip ettiğini belirten üretici Bahri Koç, yöntemi araştırdığını ve bu sezon kendi arazilerinde daha geniş bir alanda uygulayacağını söyledi. Koç, "Ben 2 senedir anıza ekimleri, ayçiçeği olsun, kanola olsun takip ediyordum. Farklı olduğunu araştırmalarımda gördüm. Bu sene 160-170 dönümde anıza ekim yapacağım. Sizin verdiğiniz yerli tohumluğu da burada 35 dönümde iki tohumla beraber deneyeceğim. Doğrudur, bu sene ilk kez aldım. Geçen sene de varmış ama ben geç kaldım" dedi.

Proje kapsamında desteklenen kanola tohumlarının farklı alanlarda üreticilerle buluşturulmasıyla, bölgede kanola üretiminin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde alternatif yöntemlerin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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