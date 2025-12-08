Çorlu'dan Hollanda'ya salatalık ihracatı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Hollanda'ya ihraç edilmek üzere hazırlanan 19 ton salatalık Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrolden geçirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı inspektörler tarafından yürütülen çalışmalarda, ihracata konu ürünlerde zararlı karantina etmenlerine yönelik takip yapıldı, ürün muayeneleri gerçekleştirildi ve sevkiyata uygunluk denetimleri titizlikle incelendi. Ayrıca ihracat sürecinde gerekli olan rapor ve belgeler kontrol edilerek ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğu değerlendirildi.

Yetkililer, tarımsal üretimde kaliteyi korumanın ve ülke tarımını güvence altına almanın ihracat sürecindeki en kritik başlıklar arasında yer aldığını belirterek, sahadaki denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Yapılan kontrollerle hem üreticinin emeğinin korunduğu hem de Türkiye'nin tarımsal güvenilirliğinin uluslararası pazarlarda güçlendirildiği vurgulandı. - TEKİRDAĞ