Haberler

Tekirdağ'da Trüf Mantarları İhraç Ediliyor

Tekirdağ'da Trüf Mantarları İhraç Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde orman köylüleri tarafından toplanan trüf mantarları, işlenerek yurt dışına ihraç edilmektedir. Meşe ormanlarında yetişen bu özel mantarlar, bölge ekonomisine katkı sağlarken, yüksek fiyatlarla uluslararası mutfaklarda alıcı bulmaktadır.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde orman köylülerinin topladığı trüf mantarları işlenerek yurt dışına ihraç ediliyor.

Saray ilçesindeki meşe ormanlarında yetişen trüf mantarları, bölgedeki firmalar aracılığıyla işlenip dünya sofralarına ulaştırılıyor. Meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ila 20 santimetre toprak derinliğinde yetişen trüf mantarı, kokusu ve aromasıyla öne çıkarken uluslararası mutfaklarda yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

Doğada bulunması ve toplanması oldukça güç olan trüf mantarı, orman köylüleri için önemli bir gelir kaynağı olurken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Toplanan mantarlar, işlenip paketlendikten sonra ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi kazandırıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Saray ilçesinde faaliyet gösteren tesisi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü canlı yayında anlattı

Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.