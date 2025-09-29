Tekirdağ'da Trüf Mantarları İhraç Ediliyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde orman köylülerinin topladığı trüf mantarları işlenerek yurt dışına ihraç ediliyor.

Saray ilçesindeki meşe ormanlarında yetişen trüf mantarları, bölgedeki firmalar aracılığıyla işlenip dünya sofralarına ulaştırılıyor. Meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ila 20 santimetre toprak derinliğinde yetişen trüf mantarı, kokusu ve aromasıyla öne çıkarken uluslararası mutfaklarda yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

Doğada bulunması ve toplanması oldukça güç olan trüf mantarı, orman köylüleri için önemli bir gelir kaynağı olurken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Toplanan mantarlar, işlenip paketlendikten sonra ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi kazandırıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Saray ilçesinde faaliyet gösteren tesisi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - TEKİRDAĞ