Tekirdağ'da Sebzecilik Projesi: 314 Üreticiye Fide Dağıtıldı

Tekirdağ'da Sebzecilik Projesi: 314 Üreticiye Fide Dağıtıldı
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Tekirdağ'da 'Sebzecilik Artsın Üreticilerin Yüzü Gülsün' projesi kapsamında 314 üreticiye 283 bin 80 fide dağıtıldı ve 110 dekar tarım alanı sebze üretimine kazandırıldı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ'da hayata geçirilen sebzecilik projesiyle 314 üreticiye 283 bin 80 adet fide dağıtıldı, 110 dekar yeni tarım arazisi sebze üretimine kazandırıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sebzecilik Artsın Üreticilerin Yüzü Gülsün" Projesi kapsamında, Şarköy ilçesinde düzenlenen fide dağıtım törenine İl Müdürü Mehmet Aksoy da katıldı. Tören, üreticilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Proje kapsamında 2024 yılında 88 üreticiye toplam 126 bin 100 adet yazlık (domates, biber çeşitleri, patlıcan, karpuz) ve kışlık (karnabahar, kıvırcık, lahana) sebze fidesi dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75, üreticilerin yüzde 25 katkısıyla 2025 yılında da devam eden proje, Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde uygulanmaya başladı.

Şarköy'de 145 üreticiye 96 bin 180 adet, Süleymanpaşa'da 88 üreticiye 96 bin 180 adet ve Hayrabolu'da 25 üreticiye 24 bin 570 adet fide olmak üzere toplamda 314 üreticiye ulaşıldı. İl genelinde 283 bin 80 fide dağıtılan projeyle 110 dekar alan yeni sebze bahçesi olarak tarıma kazandırıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, projeyle hem üreticilerin desteklendiğini hem de sebze üretiminin arttığını belirterek, üreticilere bereketli bir sezon diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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