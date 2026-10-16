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Tekirdağ'da 2026 eylülünde 3 bin 943 konut ve 365 iş yeri satıldı

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Tekirdağ'da 2026 eylülünde 3 bin 943 konut ve 365 iş yeri satıldı
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TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da 2026 eylülünde 3 bin 943 konut ve 365 iş yeri satışı gerçekleşti. Konut satışlarının bin 718'i ilk el, 2 bin 225'i ikinci el olurken iş yeri satışlarının 150'si ilk el, 215'i ikinci el olarak kaydedildi.

Tekirdağ'da 2026 yılı eylül ayında 3 bin 943 konut ve 365 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarının bin 718'i ilk el, 2 bin 225'i ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Tekirdağ'da eylül ayında gerçekleştirilen 3 bin 943 konut satışının bin 718'i ilk el, 2 bin 225'i ise ikinci el konutlardan oluştu.

Kentte aynı dönemde 365 iş yeri satışı gerçekleşirken bunların 150'si ilk el, 215'i ikinci el iş yeri olarak kayıtlara geçti.

İpotekli satışlar da dikkat çekti

Tekirdağ'da eylül ayında 757 ipotekli konut satışı yapılırken, diğer satış türleriyle 3 bin 186 konut el değiştirdi. İş yeri satışlarında ise 10 satış ipotekli, 355 satış diğer satış türlerinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde eylül ayında 51 bin 519 ilk el ve 90 bin 871 ikinci el konut satıldı. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarken, ikinci el konut satışları yüzde 15,3 azaldı.

Türkiye genelinde iş yeri satışlarında ise 5 bin 789 ilk el, 11 bin 556 ikinci el satış gerçekleştirildi. İpotekli iş yeri satışları 683 olurken, diğer satış türleriyle 16 bin 662 iş yeri el değiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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