Çeşmeli Limanı özelleştirme ihalesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tekirdağ Çeşmeli Limanı Sahası'nın ve Liman Geri Bölgesi'ndeki taşınmaz ihalesinin yapıldığını ve 45 yıllık işletme hakkı bedeli toplamının 193,5 milyon dolar olacağını bildirdi.

ÖİB'den yapılan açıklamada, Tekirdağ Çeşmeli Limanı Sahası'nın ve Liman Geri Bölgesi'ndeki taşınmazın, 45 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin dün yapıldığı belirtildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bulunan ve NATO Eski Kabul Limanı olarak da bilinen atıl durumdaki Tekirdağ Çeşmeli Limanı sahasının, özelleştirme süreciyle birlikte yeniden ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Marmara Bölgesi'nin stratejik lojistik koridorunda yer alan liman sahası İstanbul'a, sanayi bölgelerine, kara yolu, demir yolu ve hava yolu bağlantılarına yakın konumdadır. Yapımına 2002'de başlanan ve mevcut yatırımların yaklaşık yüzde 38'i tamamlanan atıl durumdaki Tekirdağ Çeşmeli Limanı, genel kargo, konteyner, dökme yük ve sıvı yük taşımacılığına hizmet verecek karma liman olarak hizmet vermek üzere hazırlanan imar planları vasıtasıyla yeniden projelendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Liman sahasının yükleme-boşaltma, depolama, ro-ro ve lojistik hizmetlerin bir arada sunulabileceği modern tesis olarak tasarlandığına işaret edilen açıklamada, liman için hazırlanan proje kapsamında çevre dostu uygulamaları teşvik eden Yeşil Liman sertifikasyonuna yönelik ihale şartnamesinde, destek mekanizmalarının da yer aldığı bilgisi verildi.

İhalede en yüksek teklifi, 4 milyon 300 bin dolarla DBH Global Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin verdiği vurgulanan açıklamada, 4 milyon 250 bin dolar bedelle Pasifik Liman İşletmesi Ortak Girişim Grubu'nun da en yüksek teklifi veren ikinci şirket olduğu belirtildi.

"Ciro üzerinden yıllık yüzde 5 oranında kamuyla hasılat paylaşımı yapılacak"

Her bir yıl için yıllık işletme hakkı bedelinin şartnamede öngörülen vade farkıyla beraber plana göre ödeneceğinin altı çizilen açıklamada, "Yıllık işletme hakkı bedeli 4,3 milyon dolar üzerinden, 45 yıllık işletme hakkı bedelinin toplamı 193,5 milyon dolar olacak. İhale bedeline ilaveten limana ilişkin tüm altyapı, üstyapı, makine ekipman yatırımları limanı devralacak işletici tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca işletme hakkı süresinin dördüncü yılından itibaren ödenmek üzere ciro üzerinden yıllık yüzde 5 oranında kamu ile hasılat paylaşımı yapılacak." ifadesi kullandı.

Özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun gereği ihalenin Cumhurbaşkanı onayına sunulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu onayın alınmasını müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte liman tesisi yatırımları limanı devralacak yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. Özelleştirme işlemi vasıtasıyla özelleştirme gelirine ilaveten atıl durumda bulunan alanın ekonomiye kazandırılması, bölgenin ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması, istihdam ve yatırım imkanlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."