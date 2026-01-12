TEİAŞ ve Bilkent Üniversitesi, iletim hatlarındaki hırsızlıkları önlemek için DAS sistemini devreye aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile Bilkent Üniversitesi, iletim hatlarındaki hırsızlıklara engel olunması amacıyla Dynamic Acoustic System (DAS) adı verilen bir yüksek güvenlik sistemi geliştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik iletim hatlarından parça çalarak enerji kesintilerine yol açan ve arz güvenliğini tehlikeye atan hırsızlara karşı harekete geçti.

DAS kapsamında yüksek gerilim hatlarına sensör yerleştiriliyor. Söz konusu sensör, hat üzerindeki herhangi bir sesi doğrudan algılayabiliyor. Sesleri analiz eden sensör sayesinde, hat boyunca kullanılan bir tornavida, çekiç veya matkabın sesi dahi ayırt edilebiliyor. Herhangi bir sensör, bölgedeki iki ayrı hattın tamamının takip edilmesine imkan tanıyor.

Hırsızlık teşebbüsünü algılayan sistem, söz konusu noktanın koordinatlarını doğrudan bölgede görev yapan TEİAŞ saha ekibi ve bölgeden sorumlu güvenlik güçleriyle paylaşıyor. Böylece, hırsızlık teşebbüsüne daha hızlı müdahale edilmesi sağlanıyor.

Türk mühendislerin uzun süreli AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan DAS'ın hem donanımı hem de yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Elektrik iletim hatlarındaki hırsızlığın engellenmesi amacıyla üretilen DAS, Türkiye genelinde faal durumda bulunan 2 bini aşkın yüksek gerilim hattının tamamında kullanılmaya başlandı. Böylece, aralık sonu itibarıyla TEİAŞ'a ait toplam uzunluğu 76 bin 701 kilometreyi bulan iletim hattının güvenliği için önemli bir adım atıldı.