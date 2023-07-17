TEB, depremzede öğrencilere ve eğitmenlere "Umut Notaları" projesiyle destek oldu

Türk Ekonomi Bankası (TEB), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile Institut français Türkiye'nin girişimiyle başlatılan ve depremden etkilenen 11 ildeki müzik öğrencilerini ve eğitmenleri desteklemeyi amaçlayan "Umut Notaları" projesinin destekçilerinden biri oldu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile Institut français Türkiye'nin girişimiyle başlatılan ve depremden etkilenen 11 ildeki müzik öğrencilerini ve eğitmenleri desteklemeyi amaçlayan "Umut Notaları" projesinin destekçilerinden biri oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, şubat ayında meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için sağladığı desteği, bölgenin kalkınmasına yönelik yeni çalışmalarla sürdürüyor.

Bu kapsamda TEB, İKSV ile Institut français Türkiye'nin girişimiyle başlatılan ve depremden etkilenen 11 ildeki müzik öğrencilerini ve eğitmenleri desteklemeyi amaçlayan "Umut Notaları" projesinin destekçileri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TEB olarak, bankacılık faaliyetlerimizle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken, 'iyi ve örnek banka' olma anlayışımızla topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Afetin ilk gününden itibaren tüm birimlerimizle seferber olarak depremden etkilenen illerimizde acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sağladığımız ayni ve nakdi desteklerimizi, bölgenin orta ve uzun vadeli kalkınması için başlattığımız ya da katkıda bulunduğumuz pek çok projeyle sürdürüyoruz."

Leblebici, depremin ardından yaraların sarılması için ekonomik desteğin önemli olduğunu fakat bununla birlikte bölgenin iyileşmesi, gelişmesi ve kalıcı olarak kalkınması için sosyal, kültürel, sanatsal alanda yapılacak çalışmaların da büyük önem taşıdığını aktardı.

"Kültür ve sanat, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel bileşenleri arasında yer alıyor"

Banka olarak depremden etkilenen illerde yaraların sarılmasına ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik sosyal projelerde sorumluluk almayı, dayanışmanın bir parçası olmayı önemsediklerine dikkati çeken Leblebici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür ve sanat, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel bileşenleri arasında yer alıyor. TEB olarak bugüne kadar sponsor olduğumuz sergiler ve konserler, yayınladığımız kitaplar, düzenlediğimiz söyleşi ve etkinliklerle çok sayıda proje hayata geçirdik. Bu sayede, sanatsal, kültürel ve sosyal projelerin toplumun farklı kesimleri üzerinde olumlu anlamda dönüştürücü etkisine de yakından tanık olduk. Bu doğrultuda TEB olarak, İKSV ile Institut français Türkiye'nin girişimiyle başlatılan ve depremden etkilenen 11 ildeki müzik öğrencilerine ve eğitmenlere destek vermeyi amaçlayan 'Umut Notaları' projesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Üç yıl sürecek proje kapsamında, yılın ilk etkinliği olan Fransız Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası konseri 6 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Konserin tüm gelirleri depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temini için İKSV Enstrüman Destek Fonu'na aktarılacak."

Proje kapsamında deprem bölgesindeki müzisyenlere enstrüman bağışının yanı sıra bölgedeki müzik öğrencileri ve eğitmenlerine 2024 ve 2025 yıllarında Fransa'da pedagojik ve müzikal formasyon almaları için olanaklar yaratılarak Fransa'nın çeşitli müzik kurumları tarafından eşlik edileceğini bildiren Leblebici, bölge orkestralarının yeniden faaliyetlerine başlamasına, ustalık sınıfları (masterclass) ve atölyeler düzenlenerek mesleki hareketliliğin sağlanmasına da katkı sunulacağına dikkati çekti.

Leblebici, "Biz de bu anlamlı projenin bir parçası olduğumuz için ve bölgenin geleceğine olumlu katkıları olacağına inandığımız bu iş birliğinde sorumluluk aldığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.