TCDD, İZBAN'a 125 Milyon TL Sermaye Desteği Sağladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, İzmir Banliyö Sistemi'nin mali yapısını güçlendirmek amacıyla İZBAN'a 125 milyon TL sermaye yatırdı. Bu destek, işletmenin bakım-onarım ve yatırım faaliyetlerinin hızlanmasına katkıda bulunacak.

TCDD, İzmir'de her gün yaklaşık 4 milyona yakın vatandaşın yararlandığı İZBAN'ın sermaye artımı için harekete geçti. Söz konusu destek, işletmenin bakım- onarım ve yatırım faaliyetlerinin hızlanmasına katkı sağlayacak. TCDD, toplam 500 milyon TL olarak belirlenen desteğin 4'te 1'ine denk gelen 125 milyon TL'yi 2 Eylül 2025 tarihinde İZBAN'ın hesabına yatırdı. Geriye kalan tutar ise şirket genel kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda belirlenen tarihlerde aşamalı olarak aktarılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
