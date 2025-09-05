TCDD, İZBAN'a 125 Milyon TL Sermaye Desteği Sağladı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İzmir Banliyö Sistemi'nin ( İzban ) mali yapısını güçlendirmek adına 125 milyon TL sermayeyi İZBAN'ın hesabına yatırdı.

TCDD, İzmir'de her gün yaklaşık 4 milyona yakın vatandaşın yararlandığı İZBAN'ın sermaye artımı için harekete geçti. Söz konusu destek, işletmenin bakım- onarım ve yatırım faaliyetlerinin hızlanmasına katkı sağlayacak. TCDD, toplam 500 milyon TL olarak belirlenen desteğin 4'te 1'ine denk gelen 125 milyon TL'yi 2 Eylül 2025 tarihinde İZBAN'ın hesabına yatırdı. Geriye kalan tutar ise şirket genel kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda belirlenen tarihlerde aşamalı olarak aktarılacak.