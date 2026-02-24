TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Doğru: 'Çiftçimizin üretimde geri kalmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz'

ADANA (İHA) – Adana'da son yağışların ardından yaşanan sel ve tarım alanlarında meydana gelen zarardan sonra bölgeye gelen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, "Çiftçimizin üretimde geri kalmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bölgeye gelerek iş dünyası ve tarım sektörü temsilcileriyle görüştü.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Abdullah Doğru, Adana ve Mersin'de selden etkilenen üreticilerin zararlarının karşılanacağını, barajlardaki doluluk oranının sevindirici olduğunu ve hayvancılığa yönelik destek projelerinin bölge için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kozan Barajı'nda doluluk yüzde 41'e yükseldi

Doğru, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden ilçede son verilerle Kozan Barajı doluluk oranındaki artışın yüzde 41 seviyesine yükseldiğini kaydederek, "Son yıllarda ciddi kuraklık yaşayan Kozan'da baraj doluluğunun yüzde 41 seviyesine çıkması çok kıymetli. Bu artışın devam etmesi hem tarımsal üretim hem de bölge ekonomisi için hayati önem taşıyor" dedi.

Selin vurduğu tarım arazileri için hasar tespiti sahada

Yoğun yağışlar sonrası Seyhan Nehri'ne yapılan kontrollü su tahliyeleri nedeniyle bazı tarım alanlarının zarar gördüğünü kaydeden Doğru, "Adana karpuzu ekili alanlar ve hasat edilmeyen narenciye ürünlerinde oluşan zarar tespit çalışmaları yapıldı. Baraj tahliye bölgesinde yapılan ekimler risk oluşturmakta. Özellikle erkenci karpuz üretim alanları ve meyve bahçelerinde hasar tespiti için ekipler sahada. İlk tespitler yapıldı. Tarım Bakanlığımız, il ve ilçe müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız vatandaşın can ve mal kaybı yaşamaması için yoğun şekilde çalışıyor. Çiftçimizin üretimde geri kalmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çarşamba günü riskli bir yağışımız daha var o süreci atlatırsak hızla saha çalışmaları sürecek" diye konuştu.

"Zararlar karşılanacak, üretim devam edecek"

Milletvekili Doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla çiftçinin zararının karşılanması için gereken adımların atılacağını belirterek, "Nasıl pandemi döneminde üretimin devamı için özel uygulamalar hayata geçirildiyse bugün de aynı kararlılık var. Tarsim sigortası olmayan çiftçiler için de destek mekanizmaları devreye alınacak" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesinin gençlerin ve kadınların üretimde kalması için hayata geçirilen hayvancılık destek modelinin önemine dikkat çeken Doğru, "Gençlerimize ve kadınlarımıza 95 dişi, 5 erkek olmak üzere 100 hayvan veriliyor. İki yıl ödemesiz, 5 yıl faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu modelle hem et ve süt üretimi artacak hem de kırsalda gelir düzeyi yükselecek. Amaç gençlerimizi köyünde tutmak ve üretimi büyütmek" ifadelerini kullandı.

Adana ve ilçelerinde sel ve taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduğunu söyleyen Doğru, altyapı ve ulaşımda oluşan hasarların hızla giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, yağışların azalmasıyla birlikte suyun çekileceğini ve zararların daha net ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı