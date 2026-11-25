Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, 2026'nın başından bu yana ülke ekonomisine kazandırdıkları kaynak tutarının 9 milyar dolara ulaştığını, bunun 7,1 milyar dolarlık kısmının sürdürülebilir temalı kaynaklar oluşturduğunu bildirdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Arslan, konuşmasına, Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Kuruldukları günden bu yana Türk milletinden aldıkları gücü yine millet için değere dönüştürme anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Arslan, "Tasarrufları yatırımla, finansmanı üretimle, büyümeyi toplumsal faydayla buluşturmak için çalışıyor, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü mali yapımız ve yaygın hizmet ağımızla ekonomimizin finansmanına katkı sağlarken ülkemizin kalkınma önceliklerini faaliyetlerimizin merkezinde tutuyoruz." diye konuştu.

Arslan, VakıfBank'ın 2023-2024 yıllarında reel ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, 2023'te yaşanan deprem sonrası afet bölgesindeki müşterilerin kredi ödemelerinin ertelendiğini aktardı.

Bankanın bilanço büyüklüğünün 2022 sonunda 1,6 trilyon lira seviyesine geldiğini belirten Arslan, bu rakamın eylül sonu itibarıyla 6,2 trilyon lirayı aştığını bildirdi.

Sektördeki konumlarını bu dönemde koruduklarını ifade eden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Aralık 2022'de 933 milyar lira olan nakdi kredilerimizi eylül sonu itibarıyla 3,6 trilyon liraya ulaştırdık. Aynı dönemde gayrinakdi kredilerimizi 274 milyar liradan 1,1 trilyon liranın üzerine taşıdık. Eylül sonunda ticari kredilerimizi 2,9 trilyon lira, bireysel kredilerimizi 625 milyar lira seviyesine ulaştırarak her dönem olduğu gibi bu dönemde de üretimin, ihracatın ve istihdamın yanı sıra hane halkının finansman ihtiyaçlarını da desteklemeye devam ettik. Eylül sonu itibarıyla toplam mevduatımızı 4 trilyon liranın üzerine çıkardık."

"Uzun vadeli kaynakları ülke ekonomisine yönlendiriyoruz"

Bu dönemde faaliyetlerini kalkınma, toplum ve çevre odağında ele almayı sürdürerek bankacılığın ekonomik ve toplumsal dönüşümündeki rolünü güçlendirdiklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"'Kaynağı değere, değeri ise sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek' önceliğiyle benimsediğimiz kalkınma odaklı değer bankacılığı yaklaşımımız doğrultusunda uluslararası kalkınma kuruluşları ve finansal piyasalardan sağladığımız uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş kaynakları ülkemiz ekonomisine yönlendirmeye devam ediyoruz. 2026 yılı başından bu yana ülke ekonomisine kazandırmış olduğumuz kaynak tutarı 9 milyar dolara ulaştı, bunun 7,1 milyar dolarlık kısmını sürdürülebilir temalı kaynaklar oluşturdu."

Arslan, mayısta Dünya Bankasından sağladıkları 1,5 milyar avroluk kaynağın 1,1 milyar avrosunu kullandırdıklarına dikkati çekerek, bu kapsamda kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere üretimi canlandıran ve istihdamı artıran projelere destek verdiklerini söyledi.

Gelecek dönemde kalkınmaya değer katan yenilikçi finansman modellerini geliştirerek, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda büyümeye yön ve değer katan güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdüreceklerini belirten Arslan, bunun yanında teknoloji, yapay zeka, dijital dönüşüm ve müşteri deneyimi alanlarındaki projeleriyle uluslararası platformlarda önemli başarılara imza attıklarını anlattı.

Arslan, VakıfBank Spor Kulübü ile Türk sporuna ve özellikle kadın sporuna verdikleri desteği sürdürdüklerini ifade ederek, kulübün elde ettiği başarılardan örnek verdi.

Bankanın misyonunu yalnızca finansal faaliyetlerle sınırlı tutmadıklarını aktaran Arslan, "Kalkınmadan teknolojiye, sürdürülebilirlikten spora kadar geniş bir alanda ülkemize ve milletimize kalıcı değer katmayı ve toplumun her kesimine dokunan bir banka olmayı kararlılıkla sürdürüyoruz ve hedefliyoruz." dedi.

Arslan, komisyondaki konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Arslan, bankanın tüm faaliyet ve işlemlerinin başta Bankacılık Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat, uluslararası ve ulusal uygulamalar çerçevesinde risk yönetimi, eşitlik, kapsayıcılık ve her kesime yapıcı olmak gibi ilkeler doğrultusunda yerine getirildiğine işaret etti. VakıfBank Genel Müdürü Arslan, şunları kaydetti:

"Kamu kaynaklarımız fon işlemleri dahil hiçbir finansal enstrüman kapsamında hukuksuz olarak ve kamu zararına olacak şekilde kullanılmaz, kullanılamaz, değerlendirilemez ve değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla gerek faaliyetlerimiz gereği ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek gerekse de gerçekleşen riskler sonucu oluşan banka alacaklarımızın tahsilinde her türlü önlem alınmakta, azami çaba gösterilmektedir."

Arslan, kadın yönetici atamalarında daha pozitif kararlar almaya başladıklarını belirterek, engelli çalışan sayılarını da artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bağlı ortaklıkların da hesapları görüşüldü

VakıfBank hesaplarının görüşülmesinin ardından, Vakıf Finansal Kiralama AŞ, Vakıf Faktoring AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ, Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ, Taksim Otelcilik AŞ, Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, PYS Güvenlik AŞ, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de hesapları görüşüldü.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

Kaynak: AA