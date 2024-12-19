TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Togg'u gözden çıkardınız, Çinlilere destek verdiniz" eleştirisine karşılık, "Bunu şiddetle reddediyorum. TOGG bizim milli iftihar kaynağımızdır. TOGG, 60 yıllık Devrim otomobili hayalinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'devrin otomobili' olarak gerçeğe dönüşmesinin adıdır. Biz TOGG'u bugünlere getiren iktidarız." dedi.

Genel Kurulda milletvekilleri, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'deki enflasyonun OECD ülkelerinin toplamından daha fazla olduğunu anlatarak, "Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde yok. Beğenmediğiniz Macaristan'da bile enflasyon eksilerde." ifadelerini kullandı.

Emeklilerdeki "kök maaş" uygulamasına son verilmesini isteyen Özdağ, "BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin intibaklarını niçin yıllardır yapmıyorsunuz? Bu ülkenin en büyük sorunlarının başında da işsizlik geliyor. Evine götüreceği bir tas sıcak çorbanın, çocuklar için kazanacağı helal paranın hayaliyle iş bulmak için yıllardır çırpınan insanların ne acılar çektiğini bilir misiniz?" diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını anlattı. İşçilerin yolculuklarının bile başlı başına bir insanlık dramı olduğunu söyleyen Fakıbaba, işçilerin konakladığı yerlere dair fotoğraflar gösterdi. Fakıbaba, "Naylondan yapılmış birçok sayıda çadır mevcut, ailenin tümü bu çadırlarda yaşamaktadır. Ortada görülen kanalizasyon suyudur. Kanalizasyon suyunun olduğu yerde sinek, pis koku ve bulaşıcı hastalık kaçınılmaz bir sonuçtur. Banyo yapmalarını bırakın, temiz içme suları bile yoktur." dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, deprem bölgesinde vatandaşların konutlarda oturmasına karşın; okul, market, cami ve sosyal donatılar olmadığı için sıkıntı yaşadığını kaydetti. Şehir merkezi ile TOKİ yaşam alanları arasında ulaşım, iletişim ve altyapı sorunları olduğunu belirten Fendoğlu, "Bu sorunlar, TOKİ'de yeni konutlarına kavuşan depremzede vatandaşlarımız tarafından iletilmiştir bize. Battalgazi ilçemiz, Gelinciktepe, Orduzu, Çamurlu mahallelerinde yapılan TOKİ konutlarının sayısı sadece 6 bin 500. Bizim Battalgazi ilçemizde çokça TOKİ konutuna ihtiyacımız vardır, rezerv alanlarda yapılan konutların geneli hak sahibi olmadığı için Battalgazi ilçemizde konut eksikliğimiz vardır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, "Bir yandan, işsizlik artarken ücretler düşük tutularak işçi, emekçi enflasyona ezdiriliyor ve bir yandan da artan vergi yüküyle birlikte daralan ekonominin faturası geniş toplum kesimlerine çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütçemizin merkezinde eşref-i mahlukat olarak gördüğümüz insan var"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, bütçedeki vergi yükünün ücretli kesime yüklendiğini savundu. Çiler, Türkiye'de sanayi üretiminin son bir yılda yüzde 3,9 oranında daraldığını ileri sürerek, "İmalat sanayisinde 5,1 oranında düşüş var. Türkiye'de dış ticaret açığını azaltacak olan yüksek katma değerli ürün üretimi ise yüzde 22 oranında düşmüştür. Şimdi, Türkiye de bir resesyonun içindedir. Üst üste iki çeyrek küçülmeyle Türkiye teknik resesyona girdi bile yani durduk. Yüksek enflasyon ülke ekonomisinde ciddi baskı yaratmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, bütçe kanun teklifinin aynı zamanda bir politika belgesi olduğunu söyleyerek, "Milletimize hizmet anlayışıyla hazırlanan bütçemizden de anlaşılacağı üzere bizim politikalarımızın merkezinde, dinine, diline, ırkına, cinsiyetine bakılmaksızın eşref-i mahlukat olarak gördüğümüz insan var. Bizim siyaset anlayışımızda bu fani dünyada gelecek nesillerin hayırla yad edeceği baki eserler bırakmak, iyi işler yapmak var." dedi.

Gözgeç, hayata geçirdikleri kadın politikaları sayesinde sanatta, sporda, tarımda, iş dünyasında kadınların ve mühendis kızların başarı hikayelerine şahitlik ettiklerini söyledi.

"Kahramanmaraş Afşin'de organize sanayi bölgesinin kuruluşunu tamamladık"

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Kacır, 2002'den bu yana planlı sanayileşmeyi hızla bugünlere getirdiklerini vurgulayarak, "2002'de sayıları 191 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısını bugün itibarıyla 364'e çıkarmış olduk. Bugün itibarıyla diyorum çünkü bu vesileyle ilk kez burada, sayın milletvekillerimizin huzurunda dün Kahramanmaraş Afşin'de 74 hektar büyüklüğünde bir organize sanayi bölgesinin kuruluşunu da tamamladığımızı ilan etmiş oluyorum. Son bir yılda 5 bin 978 hektar olan 12 organize sanayi bölgesiyle, endüstri bölgesi 4 sanayi alanı ilan etmiş olduk." diye konuştu.

33 organize sanayi bölgesi genişleme alanıyla birlikte 10 bin 661 hektar ve Kahramanmaraş Afşin'de 74 hektar yeni yatırım alanı oluşturduklarını söyleyen Kacır, "Son 22 yılda 48 bin hektardan 146 bin hektara çıkarttığımız planlı sanayi alanlarımızda üretimli olan parsellerin sayısını 11 binden 49 bine, çalışan sayısını da 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik." dedi.

Kacır, bu yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleriyle 57 bilim insanına ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiklerini anlattı.

2024 yılı içinde yürüttükleri burs ve destek programlarıyla TÜBİTAK'ta 91 bin bilim insanına 3 milyar 300 milyon lira destek sağladıklarını belirten Kacır, "135 ulusal lider genç araştırmacıyı, 253 uluslararası lider araştırmacıyı bugüne dek TÜBİTAK destek programları kapsamında destekledik." ifadelerini kullandı.

Kacır, bir milletvekilinin "TOGG'u gözden çıkardınız, Çinlilere destek verdiniz" sözlerine şu ifadelerle karşılık verdi:

"Bunu şiddetle reddediyorum. TOGG bizim milli iftihar kaynağımızdır. TOGG, 60 yıllık Devrim otomobili hayalinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'devrin otomobili' olarak gerçeğe dönüşmesinin adıdır. Biz TOGG'u bugünlere getiren iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız TOGG'un müellifidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin milli otomobil projesini, hiç kimse bu projeye inanmazken sahiplenmiş kişidir. Bizler de onun gösterdiği istikamet doğrultusunda milli otomobilimizi nasıl bugünlere kadar desteklediysek bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bunun yanında Türkiye elbette küresel markaların, yeni teknoloji yatırımlarının adresi olmaya devam edecek. Türkiye elektrikli otomobillerde bir üretim ve teknoloji geliştirme üssü olarak otomotiv sanayini daha iyi düzeylerine inşallah geleceğe taşıyacak."

Konuşmaların ardından, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesi kabul edildi.