Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında konuşan TBB Başkanı Alpaslan Çakar, sektörün sorunlarını ve küresel ekonomideki gelişmeleri masaya yatırdıklarını ve çok yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

TBB Başkanı Çakar: "Çok yapıcı ve samimi bir toplantı gerçekleşti"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında konuşan TBB Başkanı Alpaslan Çakar, "Sektörümüzün sorunlarını, küresel ekonomideki gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Burada kendi görüş ve fikirlerimizi sunuyoruz. Bugün de çok yapıcı ve samimi bir toplantı gerçekleşti. Bakanımız bize önemli bir vakit ayırdı. Sektörün tüm temsilcileri, bankaların genel müdürleri ve yöneticileriyle sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası Bakan Şimşek'in ardından TBB Başkanı Alpaslan Çakar da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alpaslan Çakar şöyle konuştu: "Bakanımız ilk görüşmelerinden bir tanesini finans sektörüyle, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle yaptı. Düzenli periyotlarla hem bakanlarımızla hem de Merkez Bankası ve BDDK ile benzer toplantılar gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzün sorunlarını, küresel ekonomideki gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Burada kendi görüş ve fikirlerimizi sunuyoruz. Bugün de çok yapıcı ve samimi bir toplantı gerçekleşti. Bakanımız bize önemli bir vakit ayırdı. Sektörün tüm temsilcileri, bankaların genel müdürleri ve yöneticileriyle sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptık. Hep birlikte dozu, sırası ve zamanlaması makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonlar alacağız.

Bakanımız kendi görüşlerini bizlere aktardı. Küresel ekonomi ve genel ekonomiye nasıl baktıklarını söylediler. Yeni yapacakları programa yönelik olarak görüşlerini ilettiler. Dolayısıyla sektörün bu konulardaki görüşlerini aldılar. Bankacılık sektörü dahil birçok sektör gündeme geldi. Bankacılık sektörü Türkiye'nin kalkınması için çok önemli. Bu nedenle makroekonomi politikasına destek vermek ve iş birliği içinde olmak çok önemli. Bu toplantı da bunun ilk adımıydı.