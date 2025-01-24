Üye Girişi
Haberler
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Tavşanlı'ya Yeni Kazıyıcı-Yükleyici ve 170 Konteyner Teslim Edildi

Tavşanlı'ya Yeni Kazıyıcı-Yükleyici ve 170 Konteyner Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Özel İdaresi, Tavşanlı'ya yeni bir kazıyıcı-yükleyici iş makinesi ve 170 konteyner teslim etti. Törene katılan yetkililer, bu yatırımların köylerdeki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Kütahya Özel İdaresi tarafından, Tavşanlı köylerinde kullanılmak üzere bir kazıyıcı-yükleyici iş makinesi ile 170 yeni konteyner, Tavşanlı Özel İdaresi'ne teslim edildi.

Teslim töreni Kayıköy İlçe Özel İdare alanında gerçekleşirken, törene Ak Parti Milletvekili Mehmet Demir, Kaymakam Hayrettin Baskın, İlçe Başkanı Himmet Özer, Kayıköy Muhtarı Mehmet Ali Balı ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, törende yaptığı konuşmada, köylerden gelen yoğun talepler doğrultusunda konteyner ihtiyacının tespit edildiğini ve bu eksikliğin giderildiğini ifade etti. Baskın, yeni kepçeyle hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "Bugün itibarıyla ilçemize tahsis edilen yeni kepçemiz ve 170 konteyner, kırsalda hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini artıracak. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ak Parti Milletvekili Mehmet Demir ise, Tavşanlı'ya yapılan bu yatırımların önemine dikkat çekerek, ilçedeki hizmet kalitesinin yükseldiğini ifade etti. Demir, köylere daha hızlı ve etkili hizmet götürmek için gerekli araçların yenilendiğini vurguladı. Demir, "Kütahya genelinde yapılan makine yenilemeleriyle köylerimizdeki ihtiyaçlar daha hızlı karşılanıyor. Bugün Tavşanlı'ya sıfır bir iş makinesi teslim ettik. Ayrıca 170 yeni konteyner de köylerimizin hizmetine sunulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konteynerler, köylerin ihtiyacına ve aciliyet durumuna göre dağıtılacak. Özellikle eskiyen konteynerler nedeniyle gelen şikayetler üzerine bu yatırımın hayata geçirildiği belirtildi. İlçedeki toplam 87 köy ve 20 mahallede yaşayan vatandaşlar, bu hizmetlerden faydalanacak.

Hem yeni iş makinesi hem de konteynerlerin toplam maliyetinin ciddi bir rakama ulaştığını belirten yetkililer, bu yatırımların Tavşanlı'nın kırsal bölgelerindeki hizmet verimliliğini artıracağını dile getirdi. Bu adımın, Tavşanlı'da köylerin altyapı ve hizmet standartlarını yükseltmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
img

Kız kaçırma iddiasıyla evi bastılar, sopalarla dayak yediler
img

Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor

620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.