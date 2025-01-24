Tavşanlı'ya Yeni Kazıyıcı-Yükleyici ve 170 Konteyner Teslim Edildi

Kütahya Özel İdaresi tarafından, Tavşanlı köylerinde kullanılmak üzere bir kazıyıcı-yükleyici iş makinesi ile 170 yeni konteyner, Tavşanlı Özel İdaresi'ne teslim edildi.

Teslim töreni Kayıköy İlçe Özel İdare alanında gerçekleşirken, törene Ak Parti Milletvekili Mehmet Demir, Kaymakam Hayrettin Baskın, İlçe Başkanı Himmet Özer, Kayıköy Muhtarı Mehmet Ali Balı ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, törende yaptığı konuşmada, köylerden gelen yoğun talepler doğrultusunda konteyner ihtiyacının tespit edildiğini ve bu eksikliğin giderildiğini ifade etti. Baskın, yeni kepçeyle hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "Bugün itibarıyla ilçemize tahsis edilen yeni kepçemiz ve 170 konteyner, kırsalda hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini artıracak. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ak Parti Milletvekili Mehmet Demir ise, Tavşanlı'ya yapılan bu yatırımların önemine dikkat çekerek, ilçedeki hizmet kalitesinin yükseldiğini ifade etti. Demir, köylere daha hızlı ve etkili hizmet götürmek için gerekli araçların yenilendiğini vurguladı. Demir, "Kütahya genelinde yapılan makine yenilemeleriyle köylerimizdeki ihtiyaçlar daha hızlı karşılanıyor. Bugün Tavşanlı'ya sıfır bir iş makinesi teslim ettik. Ayrıca 170 yeni konteyner de köylerimizin hizmetine sunulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konteynerler, köylerin ihtiyacına ve aciliyet durumuna göre dağıtılacak. Özellikle eskiyen konteynerler nedeniyle gelen şikayetler üzerine bu yatırımın hayata geçirildiği belirtildi. İlçedeki toplam 87 köy ve 20 mahallede yaşayan vatandaşlar, bu hizmetlerden faydalanacak.

Hem yeni iş makinesi hem de konteynerlerin toplam maliyetinin ciddi bir rakama ulaştığını belirten yetkililer, bu yatırımların Tavşanlı'nın kırsal bölgelerindeki hizmet verimliliğini artıracağını dile getirdi. Bu adımın, Tavşanlı'da köylerin altyapı ve hizmet standartlarını yükseltmesi bekleniyor. - KÜTAHYA