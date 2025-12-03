Tavşanlı'da noter yoğunluğu için hafta sonu mesaisi talebi Adalet Bakanlığı'na iletildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde noterlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların Cumartesi günü de hizmet talebi, Adalet Bakanlığı'na iletildi.

Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile görüşerek konuyu gündeme taşıdı. Görüşmede, Tavşanlı'daki noterlerde hafta içi oluşan yoğunluk ve vatandaşların mesai saatleri nedeniyle işlem yapmakta zorlanması ele alındı. Milletvekilleri Demir ve Biçer, özellikle çalışan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla Tavşanlı Noterlerinin Cumartesi günleri de hizmet vermesi talebini Genel Müdür Öztatar'a sundu.

Milletvekilleri, görüşmeye ilişkin yaptıkları açıklamada, Genel Müdür Hakan Öztatar'ın konuya gösterdiği duyarlı ve olumlu yaklaşımın kendilerini memnun ettiğini belirtti. Demir ve Biçer, ilgisi ve hassasiyeti için Öztatar'a teşekkür ederek, Tavşanlılı vatandaşlar adına sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Talebin kabul edilmesi halinde, noter işlemlerini hafta içi gerçekleştirmekte zorlanan vatandaşların Cumartesi günü işlem yapabilmesiyle yoğunluğun azalması ve hizmetlere erişimin kolaylaşması hedefleniyor. - KÜTAHYA