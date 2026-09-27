Haberler

Tavşanlı'da yaklaşık 287 hektarlık maden sahası 'Tavşanlı Yatırım Alanı' ilan edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tavşanlı'da yaklaşık 287 hektarlık maden sahası 'Tavşanlı Yatırım Alanı' ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tavşanlı'daki yaklaşık 287 hektarlık maden sahaları, Resmi Gazete kararıyla 'Tavşanlı Yatırım Alanı' ilan edildi. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, eski maden sahalarının fabrikalara ve üretim tesislerine dönüşeceğini, kararın tarihi adım olduğunu söyledi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 287 hektardan oluşan maden sahaları, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Tavşanlı Yatırım Alanı' olarak ilan edildi. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, kararla birlikte Türkiye'nin en önemli linyit yataklarına sahip Tavşanlı'da eski maden sahalarının fabrikalara ve üretim tesislerine dönüşeceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ilişkin 'yatırım alanı' kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kömür çıkarıldıktan sonra kaderine terk edilen ve yaklaşık 287 hektardan oluşan maden sahaları, 'Tavşanlı Yatırım Alanı' olarak ilan edildi. Bu kararla, yer altı zenginlikleri ve köklü tarihiyle bilinen Tavşanlı'nın ekonomisine, enerjinin yanı sıra yüksek teknolojili sanayi sektörleri eklenecek. Türkiye'nin en önemli linyit yataklarına sahip olan Tavşanlı'da eski maden sahaları fabrikalara, üretim tesislerine dönüşebilecek.

Öte yandan belirlenen bölgede üretim tesislerinin kurulumu için tüm izin süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bölgenin ihtiyacı olan yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleri öncelikli olarak karşılanacak. Ayrıca yatırımcıların finansmana erişimi kolaylaştırılırken çeşitli teşviklerden de yararlanmaları sağlanacak.

TARİHİ ADIM

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, bölgeye büyük üretim hareketi katacak karar nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti. Demir, alınan kararın, şehrin sanayisi, üretimi, istihdamı ve ekonomik geleceği açısından tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ise kararla Tavşanlı'nın cazibe merkezine dönüşeceğini ifade ederek, "Bu alanı ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yapan firmaların tercih ettiği güçlü bir yatırım merkezi haline getireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı
Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor