Tavşanlı tarımsal geleceği masaya yatırıldı

Tavşanlı tarımsal geleceği masaya yatırıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bölge tarımını geliştirmek ve sulama sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yapılan istişare toplantısında, sulama projeleri ve tarımsal üretimin artırılması konuları değerlendirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bölge tarımını kalkındırmak ve sulama sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Milletvekili Mehmet Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya; AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Gökçe, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak, DSİ İşletme Bakım Başmühendisi Metin Erkul, Tavşanlı Sulama Birliği Başkanı Oğuzhan Dinç, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Balı ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Yüksel katıldı.

Toplantıda, Tavşanlı genelindeki tarımsal üretimin artırılması, mevcut sulama altyapısının modernizasyonu ve çiftçilerin sahada karşılaştığı kronik sorunlar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Özellikle su kaynaklarının verimli kullanımı ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek sulama projeleri masadaki en önemli gündem maddeleri oldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Mehmet Demir, üretim odaklı bir siyaset izlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Toplantımızda Tavşanlı'mızın tarımsal üretimi ve sulama altyapısı üzerine önemli kararlar aldık. Üreticimizi güçlendiren, suyu verimli kullanan ve kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmalarımızı istişare kültürüyle sürdürmeye devam edeceğiz. Tavşanlı tarımını daha ileriye taşımak için katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

DSİ ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinin teknik sunumlar yaptığı toplantının, ilçedeki yeni yatırımların yol haritasını belirlediği kaydedildi. Kırsal kalkınma hamlelerinin, yerel yönetim ve merkezi hükümet iş birliğiyle hızlandırılacağı vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi


