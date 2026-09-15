Haberler

TAV, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya'da havalimanı yatırımlarına odaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan: "Türkiye olarak havacılıkta dünyada en yeni altyapıya sahip ülkelerden biriyiz. Yeni terminaller ve yeni teknolojiler kullanıldığı için özellikle Amerika'nın çok ilerisinde, Avrupa'nın da üstündeyiz"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "TAV olarak dünya genelinde yeni havalimanı yatırımları hedefimiz var. Fokus olduğumuz coğrafya Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya." dedi.

Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliği alanında faaliyet gösteren TAV Havalimanları, 2025'te 113 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket; Türkiye, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan'da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan TAV Havalimanları, 2050'de net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye olarak havacılıkta dünyada en yeni altyapıya sahip ülkelerden biriyiz"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, AA muhabirine, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesindeki havalimanlarında havacılık sektörüne önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de özellikle sivil havacılığın 2000'lerin başında başlayan özelleştirme çalışması sayesinde geliştiğini ve yeni terminallerin yapıldığını belirten Kaptan, "Türkiye olarak havacılıkta dünyada en yeni altyapıya sahip ülkelerden biriyiz. Yeni terminaller ve yeni teknolojiler kullanıldığı için özellikle Amerika'nın çok ilerisinde, Avrupa'nın da üstündeyiz. Bütün terminallerimiz modern. Sadece özel sektörün işlettiği havalimanları değil, devlet tarafından doğrudan işletilen havalimanlarının da hepsi yenilenmiş vaziyette." diye konuştu.

Kaptan, TAV olarak işletmesini sürdürdükleri havalimanlarında güncel yatırımlarının da sürdüğünü kaydetti.

"Dünya genelinde yeni havalimanı yatırımları hedefimiz var"

Kazakistan'da hızlı büyüyen Almatı Havalimanı'nı işlettiklerini anımsatan Kaptan, şöyle devam etti:

"Yakında ikinci fazı gelecek. Aynı şekilde Medine Havalimanı, Suudi Arabistan'da orada devam eden yeni bir terminal yatırımımız var. Gürcistan'da, Tiflis'te bir terminal büyütmemiz var. Bunun dışında diğer havalimanlarında da yurt dışında küçük yenilemeler veya büyüme projeleri oluyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyalar genelde trafiğin hızlı büyüdüğü coğrafyalar. Kalkınan ülkeler veya yolcunun hızlı arttığı yerler olduğu için havalimanları büyümeyen bebek gibi. Açıkçası hani yaptık yatırımı bitti olmuyor. ya mevcutu yenilemek zorunda kalıyoruz ya ilave bir şey yapmak zorunda kalıyoruz. TAV olarak dünya genelinde yeni havalimanı yatırımları hedefimiz var. Fokus olduğumuz coğrafya Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya. Orta Asya'da büyüme hedeflerimiz var. Almatı'daki yatırımdan memnunuz ve yatırımlar devam ediyor. O bölgede fırsatlara bakıyoruz. Afrika'da Mısır'da var. Mısır'da havalimanının resmi ihalesi çıktı. Onun önü yeterliliğine aldık. Şimdi ihale süreci başlıyor. Orada katılımcılardan biriyiz. Tunus'ta havalimanlarımız var, 2007 yılından beri."

Kaptan, TAV olarak faaliyetlerini sürdürdükleri havalimanlarında yapay zekaya da çok önem verdiklerini söyledi.

Yapay zekayı ilk olarak yolcu hizmetlerinde kullanmaya başladıklarını belirten Kaptan, "Şimdi ağırlıklı olarak yolcu memnuniyetinde kullanıyoruz. Yani yolcunun nerede ne kadar vakit geçirdiğinden tutun da hareketlerini gözlemleyip yapay zekayla bunu nasıl daha iyileştirebiliriz? ya da bu süreçleri nasıl hızlandırabiliriz diye. Çünkü doğal olarak yolcumuz havalimanına geldiğinde önce bir stres de geliyor. Malum önce bir güvenlik, sonra ikinci bir güvenlik. Dışarıda uçuyorsa pasaport gibi. Bunları açtıktan sonra bir rahatlama geliyor yolcuya. Biz buradaki süreleri ölçüyoruz ki bizim işlemcilerimizin ne kadar verimli olduğunu ölçüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı

"Kızımın altınları çalındı"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
Bursa'da alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi: 2 genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Zikzak çizip 2 genci öldürmüştü! Sürücüye kötü haber geldi
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Böyle olacağını tahmin edemezdi! Aziz Yıldırım'a büyük şok
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi