TAV Havalimanları 2026'nın ilk yarısında 867,3 milyon avro konsolide ciro elde etti

TAV Havalimanları'nın 2026'nın ilk yarısında konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 867,3 milyon avro oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları 2026'nın ilk altı ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket, söz konusu dönemde işlettiği havalimanlarında dış hatlarda 29,9 milyon, iç hatlarda 18,3 milyon olmak üzere toplam 48,2 milyon yolcu ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, yılın ilk yarısının, küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği zorlu bir dönem olduğunu belirtti.

Türk lirasının reel olarak güçlü seyretmesi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yükselen jet yakıtı fiyatlarının havacılık sektörü üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran Kaptan, "Tüm bu zorluklara rağmen, çeşitlendirilmiş portföyümüz, operasyonel esnekliğimiz ve disiplinli yönetim anlayışımız sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) büyümesi elde etmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Kaptan, yılın ilk yarısında 48,2 milyon yolcuya hizmet verdiklerini ve geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 1 artırdıklarını kaydetti.

Ankara, İzmir ve Kuzey Makedonya'daki havalimanlarının güçlü performanslarını sürdürürken, Almatı Havalimanı'nın uluslararası yolcu trafiğinde güçlü bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Kaptan, "AJet'in Milas-Bodrum Havalimanı'nda ilave uçak konuşlandırma kararının önümüzdeki dönemlerde büyümemizi destekleyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan, yılın ilk yarısında finansal performanslarının güçlü seyrini koruduğuna işaret ederek, cirolarının yüzde 5 artışla 867,3 milyon avroya, FAVÖK'lerinin ise yüzde 3 artışla 245 milyon avroya ulaştığını ifade etti.

İkinci çeyrekte hem ciro hem de FAVÖK'ün yıllık bazda yüzde 14 artarak ilk yarıyı güçlü şekilde tamamlamalarını sağladığını belirten Kaptan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl karlılığı olumsuz etkileyen, avronun güçlenmesinden kaynaklanan nakit çıkışı yaratmayan ertelenmiş vergi ve kur çevrim giderlerinin aksine, bu yıl net karımız yeniden pozitife döndü. Antalya Havalimanı'nda yeni ticari alanların hizmete açılması yiyecek-içecek ve duty free gelirlerimizi desteklerken, yolcu başına ticari gelirimiz de artış gösterdi.

Almatı Havalimanı'ndaki azınlık hissedarı KIF'in, 2021 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi kapsamındaki satım opsiyonunu kullanma kararı doğrultusunda, Almatı Havalimanı'ndaki kalan yüzde 15 payın 133 milyon dolar bedelle satın alınması konusunda anlaşmaya vardık. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte havalimanının tamamına sahip olacağız. Almatı Havalimanı güçlü operasyonel performansını sürdürmekte olup, Orta Asya'nın önde gelen havacılık merkezlerinden biri olarak stratejik önemini artırmaya devam etmektedir."

"Bu toparlanmanın yılın geri kalanında da sürmesini bekliyoruz"

Kaptan, Almatı'daki yatırımların planlandığı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, yılın geri kalanında yolcu başına uygulanan tarifelerde bekledikleri kademeli artışların, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün gelirler üzerindeki etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngördüklerini ve Almatı'da havacılık gelirlerini artırmaya, operasyonel verimliliği geliştirmeye, uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Tiflis Havalimanı işletme imtiyazlarının beş yıl uzatılmasının ardından terminal ve apron yatırımlarına başladıklarını belirten Kaptan, "Bu yatırım programını 2028 IATA yaz sezonu başlamadan önce tamamlamayı planlıyoruz. Orta Doğu'daki gerilime bağlı olarak hava sahası kapanışlarından etkilenen Gürcistan'da ise bölgedeki koşulların iyileşmeye başlamasıyla birlikte yolcu büyümesi haziran ayında yeniden ivme kazandı. Mevcut koşulların devam etmesi halinde, bu toparlanmanın yılın geri kalanında da sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan, ilk yarı sonuçlarının, değişen piyasa koşullarına rağmen iş modellerinin dayanıklılığını ve çeşitlendirilmiş portföylerinin sağladığı avantajları bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, gelecek dönemde de yatırımlara, operasyonel mükemmeliyete ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam edeceklerini, tüm paydaşları için uzun vadeli değer yaratma kararlılığını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA