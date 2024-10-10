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Tatvan'da Yerli Spor Ayakkabı Üretim Fabrikası Kuruldu

Tatvan'da Yerli Spor Ayakkabı Üretim Fabrikası Kuruldu
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurulan ayakkabı üretim fabrikası, iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a spor ayakkabı ihraç ediyor. Tüzün kardeşler, 30 yıllık İstanbul hayatının ardından memleketlerine dönerek istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurulan bölgenin ilk ayakkabı üretim fabrikasında üretilen yerli marka spor ayakkabılar iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ile Azerbaycan'a gönderiliyor.

Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Bitlisli Tüzün kardeşlerin geçen yıl kurduğu ayakkabı fabrikası hem ekonomi hem de istihdama katkı sağlıyor. İstanbul'a göç ettikten 30 yıl sonra yatırım için memleketlerine geri dönen Tüzün kardeşler, açtıkları fabrikada 25 kişiyi istihdam ediyor. Venuma markası adı altında günde yaklaşık 500 çift spor ayakkabısı üretimi yapılan atölyede üretilen ayakkabılar, iç piyasanın yanı sıra Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan gibi Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a kadar gönderiliyor. Yer sorunu nedeniyle henüz tam kapasite üretime geçilemeyen firma, istihdam ve üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

"Günlük 500 çift ayakkabı üretiliyor"

Tatvan ilçesinde üretim gerçekleştiren ayakkabı fabrikasıyla ilgili bilgi veren fabrika yetkililerinden Serkan Tüzün, kendi marklarıyla yerli üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaklaşık 2 yıl önce kurdukları fabrikada şu an halihazırda 25 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Tüzün, fabrikada günlük yaklaşık 500 çift spor ayakkabı üretimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Burada ürettiğimiz ayakkabılar iç piyasanın yanı sıra Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan gibi Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a kadar gönderiyoruz. Yer probleminden dolayı maalesef şu anda tam kapasite ile üretim gerçekleştiremiyoruz. Ancak hedefimiz her geçen gün daha çok istihdam ve üretim sayısına ulaşarak ekonomiye katkı sunmaktır. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgeye özgü yatırım teşvikleri arttıkça bölgeye yatırımların daha çok artacağına inanıyorum. Bu anlamda bizlerde memleketimize bir vefa borcumuz vardı. Bu nedenle bir fabrika kurarak istihdam sağlayalım dedik. Böyle bir yer açtık. Bünyemizde pazarlamacılarla beraber 25 kişi çalışıyor. Burada ürettiğimiz ayakkabıları aynı zamanda açmış olduğumuz satış mağazamızda uygun fiyatlara satışını gerçekleştiriyoruz. Bin metrekarelik yerimizde günlük yaklaşık 500 çifte kadar ayakkabı üretimi gerçekleştiriyoruz. Yerimiz küçük geliyor. İlerleyen zamanlarda 3-5 bin metrekare arası bir yere taşınırsak çok daha fazla kişiye istihdam sağlayabiliriz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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